شركة عملات مشفرة تريد شراء نادي يوفنتوس «نقداً»

أعلنت شركة إكسور القابضة التابعة لعائلة أنييلي، أن العائلة لا تنوي بيع يوفنتوس، لترفض بهذا العرض المفاجئ الذي تقدمت به شركة تيثر للعملات المشفرة للاستحواذ على أنجح أندية كرة القدم الإيطالية. وقالت مجموعة تيثر، التي يقع مقرها في السلفادور، إنها قدمت عرضاً نقدياً بالكامل لشراء كامل حصة عائلة أنييلي في يوفنتوس. وقال مصدر منفصل: إن المجموعة عرضت على إكسور 2.66 يورو للسهم الواحد، ما يقدر قيمة يوفنتوس بأكثر من مليار يورو بقليل (1.17 مليار دولار).

ويمثل السعر المعروض أكثر بنسبة 21 بالمئة على سعر إغلاق سهم يوفنتوس «الجمعة» البالغ 2.19 يورو.

وقالت شركة إكسور: إن مجلس إدارتها رفض العرض بالإجماع، وليس لديها «أي نية لبيع أي من أسهمها في يوفنتوس إلى طرف ثالث، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شركة تيثر التي تتخذ من السلفادور مقراً لها». وكانت تيثر، التي أصدرت عملة (يو.إس.دي.تي) المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي، استحوذت على حصة تتجاوز 10 % بالنادي هذا العام، لتصبح ثاني أكبر مساهم فيه بعد شركة إكسور. وقالت تيثر في بيان صحفي: إن العرض يتمثل في الاستحواذ على حصة شركة إكسور القابضة في يوفنتوس والتي تمثل 65.4 %.

وقالت المجموعة إنها تعتزم استثمار مليار يورو لدعم النادي في حال إتمام عملية الاستحواذ. وكان جون إلكان سليل عائلة أنييلي قال في نوفمبر الماضي: إن العائلة ليس لديها أي نية لبيع أسهم في يوفنتوس. وبلغت القيمة السوقية لعملات (يو.إس.دي.تي) نحو 186 مليار دولار.