60 % من الأصول المالية في كوريا الجنوبية يملكها 1% من السكان



خلص تقرير إلى أن أكثر من 60% من الأصول المالية في كوريا الجنوبية تتركز في أيدي أقل من 1% من تعداد السكان.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية أن تقرير الثروة الكوري 2025، الذي أصدره معهد أبحاث الإدارة التابعة لمجموعة كيه بي فايننشال أظهر أن عدد الأفراد الذين يمتلكون أصولا مالية بقيمة ما لا يقل عن مليار وون أو 678 ألف دولار بلغ عددهم 476 ألف في نهاية العام الماضي، أي نحو 0.92 % من إجمالي تعداد السكان.

وارتفع العدد بواقع 3.2% مقارنة بعام 2023، كما أنه ارتفع بواقع ثلاثة أضعاف منذ أول استطلاع أجرى عام 2011.

وأظهر تحليل لهياكل أصول الأسر الكورية خلال السنوات الخمس الماضية (2020-2024) أن نسبة الأصول غير المالية (كالعقارات) في كوريا الجنوبية بلغت 64.5% حتى العام الماضي، وهي أعلى نسبة بين الدول الرئيسية التي شملتها الدراسة (كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، والمملكة المتحدة). وفي الأصول المالية، لوحظ تركيز ملحوظ في حيازات النقد وما يعادله. ارتفعت نسبة النقد والودائع ضمن الأصول المالية للأسر الكورية من 43.4% في عام 2020 إلى 46.3% في عام 2024، بينما انخفضت حصة الأصول المرتبطة بالاستثمار، كالأوراق المالية والسندات والمشتقات المالية، من 25.1% في عام 2020 إلى 24.0% في عام 2024.

ويتجه الكوريون الأثرياء بشكل متزايد نحو الأسهم الأمريكية (53.6% من ملكيتهم) والقطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

كما أن الفجوة الاقتصادية الأوسع نطاقًا تصل إلى مستويات قياسية. بلغ معامل جيني للثروة الصافية - وهو مقياس لعدم المساواة - مستوى قياسياً قدره 0.625 في أواخر عام 2025، وهو أعلى مستوى له منذ بدء الإحصاءات في عام 2012.