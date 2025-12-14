المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر توقع عقدا بـ 4.7 مليار جنيه مع مجموعة صينية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، في بيان اليوم الأحد، عن توقيع عقد بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع مجموعة زيجيانج جيانشينج القابضة الصينية، وذلك لإنشاء مجمع متكامل للغزل والنسيج والملابس الجاهزة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية.

وذكر البيان أن المجمع سيقام على مساحة 300 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 4.7 مليار جنيه مصري)، بتمويل ذاتي 100 بالمئة من المجموعة الصينية.

وينفذ المشروع على ثلاث مراحل متتالية، ويشمل أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية.

الأهمية الاستراتيجية والعوائد الاقتصادية:

ويدعم هذا المشروع بشكل كبير استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الهادفة إلى توطين صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ومن المتوقع أن يستغل المجمع الموقع الاستراتيجي لمنطقة القنطرة غرب، الواقعة على محور قناة السويس، لتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، مستفيداً من اتفاقيات التجارة التفضيلية الموقعة عليها مصر.

كما يُنتظر أن يساهم المشروع في خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مما يدعم خطط الحكومة المصرية لزيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات النسيجية.