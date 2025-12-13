أرخص وأكثر إنتاجاً.. اختراق علمي يقلب موازين زراعة الأرز

كشف فريق بحثي دولي تقوده جامعة ماساتشوستس في أمهيرست، في الولايات المتحدة، والتي تُعد من الجامعات البحثية الرائدة عالميا بالتعاون مع جامعة جيانغنان الصينية، عن تقنية زراعية مبتكرة قد تُسهم في جعل إنتاج الأرز أكثر كفاءة وأقل كلفة وأكثر صداقة للبيئة، في خطوة تُعد اختراقا مهما في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتغيّر المناخ.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في دورية وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، أن استخدام السيلينيوم (عنصر كيميائي طبيعي نادر نسبيا) على هيئة جسيمات نانوية يمكن أن يقلّل الحاجة إلى الأسمدة النيتروجينية بنسبة تصل إلى 30%، مع الحفاظ على مستويات الإنتاج بل وتحسين جودة الحبوب والقيمة الغذائية للأرز، وفقا لموقع scitechdaily.

ويُعد الأرز غذاءً أساسيا لأكثر من 3.5 مليارات شخص حول العالم، إلا أن زراعته ترتبط بتكاليف بيئية واقتصادية مرتفعة، أبرزها الاستهلاك المكثف للأسمدة النيتروجينية، التي لا يمتص النبات سوى جزء محدود منها، بينما يتسرّب الباقي إلى البيئة، مسببا تلوث المياه وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة.

وقال باوشان شينغ، أستاذ الكيمياء البيئية وكيمياء التربة في جامعة ماساتشوستس في أمهيرست وأحد كبار الباحثين المشاركين في الدراسة، إن «الثورة الخضراء التي أسهمت في رفع الإنتاج الزراعي خلال القرن الماضي بدأت تفقد زخمها، وأصبح من الضروري تطوير حلول جديدة تضمن الاستدامة دون الإضرار بالبيئة».

وبحسب الدراسة، فإن رشّ السيلينيوم النانوي مباشرة على أوراق وسيقان نبات الأرز، باستخدام طائرات مسيّرة، يُحسّن امتصاص النبات لهذا العنصر الحيوي، ويعزّز عملية التمثيل الضوئي بنسبة تزيد على 40%، ويؤدي ذلك إلى نمو جذور أقوى وأكثر صحة، تُنشّط بدورها الكائنات الدقيقة المفيدة في التربة، ما يرفع كفاءة استخدام النيتروجين من نحو 30% إلى أكثر من 48%.

وأوضح الباحثون أن هذه التحسينات لا تنعكس فقط على زيادة الإنتاج، بل تُسهم أيضا في خفض انبعاثات أكسيد النيتروز والأمونيا، وهما من أخطر غازات الدفيئة، بنسب تراوحت بين 18% و45% في التجارب الحقلية.

كما أظهرت النتائج أن الأرز الناتج عن هذه التقنية يتمتع بقيمة غذائية أعلى، مع ارتفاع مستويات البروتين وبعض الأحماض الأمينية الأساسية، إضافة إلى زيادة محتوى السيلينيوم، وهو عنصر مهم لصحة الإنسان.

ويشير الفريق البحثي إلى أن هذه النتائج تمثل أول دليل ميداني واسع النطاق على فاعلية تقنيات النانو في تحسين كفاءة الأسمدة خارج المختبرات، ما يفتح الباب أمام تطبيقات عملية على نطاق واسع، خاصة أن زراعة الأرز تستهلك ما بين 15% و20% من إجمالي استخدام النيتروجين عالميا.

ويرى الباحثون أن هذه التقنية قد تشكّل أداة رئيسية لمواجهة «الثلاثي الضاغط» المتمثل في النمو السكاني، وتغيّر المناخ، وارتفاع كلفة الإنتاج الزراعي، مؤكدين أن اعتمادها على نطاق واسع قد يُحدث تحولا حقيقيا في مستقبل الزراعة المستدامة.