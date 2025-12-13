أبقار بلا حدود.. شاب يحدث ثورة في تربية الماشية

تواصل شركة هالتر (Halter) النيوزيلندية الناشئة ترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في سوق «السياج الافتراضي» للماشية، بعد أن نجحت في جمع تمويل جديد رفع تقييمها إلى مليار دولار، لتصبح واحدة من الشركات القليلة المصنفة «يونيكورن» في نيوزيلندا وهو تصنيف خاص بالشركات التي تصل قيمتها السوقية إلى مليار دولار أمريكي أو أكثر قبل أن تكون مدرجة في البورصة.

وتعتمد الشركة على أطواق ذكية تُدار عبر تطبيق للهاتف المحمول، تتيح للمزارعين توجيه الأبقار والتحكم في حركتها دون الحاجة إلى الأسوار التقليدية، وفقا لـ فوربس.

تأسست هالتر قبل نحو تسع سنوات على يد رائد الأعمال كريغ بيغوت (31 عاما)، خريج قائمة فوربس 30 تحت 30 آسيا، الذي تفتحت عيناه على مزرعة ألبان عائلية في منطقة وايكاتو الريفية.

وتقوم فكرة الشركة على تزويد الأبقار بأطواق لاسلكية مزودة بألواح شمسية، تستخدم الاهتزازات والإشارات الصوتية، وأحيانا نبضات كهربائية منخفضة الطاقة، لتدريب الحيوانات على الالتزام بحدود افتراضية داخل المراعي.

ووفقا للشركة، تُستخدم هذه الأطواق حاليا في أكثر من 1300 مزرعة ألبان ولحوم في نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة، لإدارة ما يقرب من 650 ألف بقرة، مع إنشاء أكثر من 800 ألف كيلومتر من الأسوار الافتراضية، وتستحوذ نيوزيلندا وحدها على أكثر من ثلاثة أرباع قاعدة عملاء الشركة، في بلد يفوق فيه عدد الأبقار عدد السكان.

وفي يونيو الماضي، جمعت هالتر 100 مليون دولار في جولة تمويل من الفئة D قادتها شركة رأس المال الجريء الأمريكية BOND، ما رفع تقييمها إلى مليار دولار.

ويرى المستثمرون أن الزراعة وتربية الماشية تمثل سوقا ضخمة ما زالت تنتظر الابتكار، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على المزارعين بسبب نقص العمالة وارتفاع التكاليف.

وتؤكد الشركة أن تقنيتها توفر ما بين 20 و40 ساعة عمل أسبوعيا لكل مزرعة، فضلا عن تقليل الاعتماد على الأسوار التقليدية المكلفة، كما تجمع الأطواق بيانات صحية عن الأبقار، مثل درجة الحرارة وأنماط المضغ، وتُحلل باستخدام خوارزميات تعلم آلي للتنبؤ بالأمراض وأوقات التزاوج المُثلى.

وتكثف هالتر حاليا توسعها في الولايات المتحدة، أكبر منتج للحوم الأبقار في العالم، حيث افتتحت مكتبا في ولاية كولورادو، وبدأت التعاون مع مئات المزارعين في أكثر من 20 ولاية، كما أعلنت شراكة مع مكتب إدارة الأراضي الأمريكي لدعم استخدام التقنية في الأراضي العامة، وعلى المدى المتوسط، تخطط الشركة لدخول أسواق جديدة تشمل المملكة المتحدة وأيرلندا وأمريكا الجنوبية.