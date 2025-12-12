انكماش فصلي غير متوقع لاقتصاد بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع خلال الأشهر الثلاثة التي انتهت في أكتوبر الماضي، ومن المرجح أن تعزز هذه البيانات من توقعات خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1% في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار الناتج.

وفي شهر أكتوبر وحده، انكمش الاقتصاد 0.1% مقابل توقعات بارتفاع 0.1%. ورغم أن الناتج المحلي الإجمالي لشهر واحد عادة ما يكون عرضة للمراجعة، فإن بيانات اليوم الجمعة تعني أن الاقتصاد لم يشهد نمواً منذ يونيو.

وتوقع المستثمرون، الخميس، بنسبة 90% تقريباً أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في 18 ديسمبر.