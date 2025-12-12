النفط يتراجع بضغط مخاوف فائض المعروض

انخفضت أسعار النفط قليلاً الجمعة، وتتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.

وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو 0.31% إلى 61.09 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتاً أو 0.26% إلى 57.45 دولاراً. وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5% الخميس.

وقال جانيف شاه المحلل لدى شركة ريستاد إنرجي إن بعض العوامل الداعمة للأسعار لا تزال قائمة، ومنها تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا وهجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على منصة نفط روسية في بحر قزوين.

وقالت 6 مصادر مطلعة أمس إن الولايات المتحدة تستعد لاعتراض المزيد من السفن التي تنقل النفط الفنزويلي بعد احتجاز ناقلة هذا الأسبوع.

صادرات روسيا

وأظهرت بيانات من مصادر في القطاع وحسابات لرويترز أن صادرات روسيا من المنتجات النفطية المنقولة بحرا انخفضت في نوفمبر 0.8 % فقط مقارنة بأكتوبر ، بعدما ساهم استكمال أعمال صيانة عدد من المصافي في تعويض تأثير التراجع الحاد في صادرات الوقود عبر الطرق الجنوبية مثل البحر الأسود وبحر آزوف.

وتراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4 % خلال الأسبوع في ظل حالة الضبابية التي تهيمن على الأسواق.

وأظهرت بيانات منظمة "أوبك" أن المعروض النفطي العالمي سيقترب من التساوي مع الطلب في عام 2026، وهو تقدير يتعارض مع توقعات وكالة الطاقة الدولية لكنه أكثر تشاؤما مقارنة بتوقعات أوبك السابقة بأن الطلب سيفوق المعروض.