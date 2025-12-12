«أوبك» تتمسك بتوقعاتها للطلب على النفط 2026

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر الخميس، ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.4 مليون برميل يومياً العام المقبل، مدعوماً بنمو اقتصادي قوي، وأبقت على توقعات الطلب دون تغيير عن الشهر الماضي، بحسب موقع «أويل برايس».

وعلى عكس المتوقعين الآخرين والبنوك الاستثمارية والمحللين، تتوقع أوبك نمواً قوياً للطلب عام 2026 سيكون أعلى من الزيادة المقدرة لعام 2025 التي تبلغ نحو 1.3 مليون برميل يومياً، حسبما أظهرت التوقعات في تقرير المنظمة الشهري لسوق النفط، كما تتوقع المنظمة سوقاً متوازناً العام المقبل.

وقالت أوبك إنه من المتوقع أن يبلغ الطلب على النفط الخام من منتجي تحالف «أوبك بلس» 43.0 مليون برميل يومياً في عام 2026، بزيادة 60 ألف برميل يومياً مقارنة بالتوقعات لعام 2025.

في الوقت نفسه، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام للدول الأعضاء في اتفاق «أوبك بلس» 43.06 مليون برميل يومياً في نوفمبر، بزيادة 43 ألف برميل يومياً عن أكتوبر.