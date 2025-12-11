زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا



ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك انعكاساً لصعوبات في تعديل البيانات وفقاً للتقلبات الموسمية في موسم العطلات في هذا الوقت من العام، دون أن يدل ذلك على تغيير جوهري في ظروف سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الخميس إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة قفزت 44 ألفاً، لتصل إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 236 ألف طلب للأسبوع المنتهي في السادس من ديسمبر.

وتوقع اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، تقديم 220 ألف طلب.

وكانت المطالبات انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات في الأسبوع السابق، ويعزى ذلك جزئياً إلى صعوبات في تعديل البيانات في فترة عطلة عيد الشكر.

ولا يزال الاقتصاديون يصفون سوق العمل بأنه في حالة «لا تسريح ولا توظيف» رغم إعلان مجموعة من عمليات التسريح من شركات كبرى، منها أمازون.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من نطاق 3.50% إلى 3.75%.