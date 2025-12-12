النفط يتراجع مع عودة محادثات إحلال السلام في أوكرانيا

انخفضت أسعار النفط، أمس، بعد أن حول المستثمرون تركيزهم مجدداً إلى محادثات إحلال السلام في أوكرانيا، مع متابعة تداعيات احتجاز الولايات المتحدة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة ساحل فنزويلا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 50 سنتاً، أو 0.08 بالمئة، إلى 61.71 دولاراً للبرميل خلال التداولات، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتاً، أو 0.8 بالمئة، إلى 58 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان عند التسوية الأربعاء بعدما قالت الولايات المتحدة إنها احتجزت ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، إذ أثار التوتر المتصاعد بين البلدين مخاوف من تعطل في الإمدادات.

وقال إمريل جميل، محلل النفط في مجموعة بورصات لندن: «حتى الآن، لم تنعكس عملية الاحتجاز على السوق، لكن المزيد من التصعيد سيفرض تقلبات شديدة على أسعار الخام».

وأضاف «لا تزال السوق في حالة ترقب، وتركز على التقدم في اتفاق السلام بين روسيا وأوكرانيا». وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب «احتجزنا للتو ناقلة نفط على ساحل فنزويلا.. ناقلة كبيرة جداً.. إنها الأكبر على الإطلاق في الواقع، وهناك أمور أخرى تحدث».

ولم يذكر المسؤولون في إدارة ترامب اسم الناقلة، لكن مجموعة فانجارد البريطانية لإدارة المخاطر البحرية قالت إن ناقلة النفط (سكيبر) يعتقد أنها احتجزت قبالة سواحل فنزويلا.

وقال متعاملون ومصادر في القطاع إن المشترين الآسيويين يطالبون بتخفيضات كبيرة على الخام الفنزويلي، وسط الضغط الناجم عن زيادة النفط الخاضع للعقوبات من روسيا وإيران وتزايد مخاطر التحميل في فنزويلا مع تعزيز الولايات المتحدة لوجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي.

وركز المستثمرون على التطورات في محادثات السلام في أوكرانيا.

وأجرى قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة أحدث جهود السلام التي تبذلها واشنطن لإنهاء الحرب، فيما وصفوه بأنه «لحظة حاسمة» في هذه العملية.

وقال توني سيكامور محلل السوق في آي.جي في مذكرة إن التقارير التي ذكرت أن أوكرانيا هاجمت سفينة من «أسطول الظل» الروسي قدمت دعماً للأسعار.

وأضاف سيكامور «من المرجح أن تبقي هذه التطورات النفط الخام فوق مستوى الدعم الرئيسي البالغ 55 دولاراً حتى نهاية العام، ما لم يتم إبرام اتفاق مفاجئ للسلام في أوكرانيا».

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المنقسم بشدة أسعار الفائدة.

ويمكن أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف اقتراض المستهلكين وتعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

كما قدم انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أيضاً دعماً الأسعار، رغم أن الانخفاض جاء أقل من المتوقع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام تراجعت 1.8 مليون برميل إلى 425.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى انخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

عقوبات أمريكية

وقد تواجه أكثر من 30 ناقلة نفط خاضعة للعقوبات الأمريكية تعمل في فنزويلا إجراءات عقابية من واشنطن بعدما احتجزت الولايات المتحدة ناقلة كانت تُبحر قبالة السواحل الفنزويلية، بحسب بيانات الشحن التي نقلتها وكالة رويترز.

وبحسب البيانات، تتواجد أكثر من 80 سفينة محملة بالنفط أو تنتظر التحميل في المياه الفنزويلية وبالقرب من سواحلها، من بينها أكثر من 30 ناقلة خاضعة للعقوبات.

وقالت مصادر في قطاع النفط للوكالة، إن استهداف الشحنات الفنزويلية من المتوقع أن يؤدي إلى تأخيرات في عمليات التصدير على المدى القصير، وقد يدفع مالكي السفن ووكالات الشحن إلى التراجع عن الاقتراب من فنزويلا.