الفضة ترفع مكاسبها منذ بداية العام إلى 115%

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% الخميس، إلى 62.09 دولاراً للأوقية بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ 62.88 دولاراً في وقت سابق من الجلسة، لتصل مكاسبها منذ بداية العام إلى 115% بفضل قوة الطلب الصناعي وانخفاض المخزونات وإضافتها إلى قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في وقت يقوم فيه المتعاملون بتقييم القرار الذي اتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، فيما سجلت الفضة مستوى قياسياً مرتفعاً آخر.

وخلال التعاملات نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4220.09 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.5% إلى 4247.50 دولاراً للأوقية.

وقال المحلل المستقل روس نورمان، إن ضغوط البيع تعكس بناء مراكز مبالغ فيها في ما يتعلق بالذهب قبل خفض الفائدة، مضيفاً أن أساسيات الذهب لا تزال كما هي.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس بعد تصويت شهد انقساماً الأربعاء، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد لا تُخفض أكثر لحين ورود إشارات أوضح على تباطؤ سوق العمل وعلى التضخم الذي «لا يزال مرتفعاً إلى حد ما».

ويتوقع معظم صناع السياسات خفض أسعار الفائدة مجدداً العام المقبل مرة واحدة فقط. وأحجم رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، عن تقديم أي مؤشرات على توقيت أي تخفيضات أخرى.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات الوظائف غير الزراعية والبطالة في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر والمقرر صدورها 16 ديسمبر.

وارتفع البلاتين 0.8% إلى 1669.73 دولاراً، وكسب البلاديوم 0.3% إلى 1480.03 دولاراً.