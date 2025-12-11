بتكوين تهبط لأقل من 90 ألف دولار وسط مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي

انخفضت عملة بتكوين المشفرة اليوم الخميس إلى ما دون 90 ألف دولار في إشارة جديدة إلى التوتر السائد في السوق مع تأثر أسهم التكنولوجيا بالمخاوف حيال أرباح الذكاء الاصطناعي. وتراجع الإقبال على المخاطرة بعد أن جاءت توقعات أرباح وإيرادات شركة أوراكل الأمريكية دون تقديرات المحللين، وأشار المديرون التنفيذيون إلى ارتفاع الإنفاق - في مؤشر على أن نفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تحقق أرباحاً بالسرعة التي كان يأملها المستثمرون.

وانخفضت بتكوين في أحدث تعاملات 2.5% إلى 90056.24 دولاراً، في حين تراجعت عملة إيثر 4.3% إلى 3196.62 دولاراً، متخلية عن مكاسب اليومين الماضيين ومواصلة التراجع الذي بدأ في جلسة التداول الأمريكية أمس الأربعاء بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة. وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في سيدني: «ما رأيناه الليلة الماضية هو أنه على الرغم من أن الأصول المنطوية على مخاطر كانت تبلي بلاءً حسناً»، لم تبال العملات الرقمية حقاً بذلك.

وأضاف: «يحتاج مجال العملات الرقمية لرؤية المزيد من الأدلة المقنعة على أن الانحسار الذي شهدناه من عمليات البيع في 10 أكتوبر انتهى».