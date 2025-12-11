«إس كيه هاينكس» الكورية تنتج «رقائق» صالحة للأكل

اقتحم عملاق أشباه الموصلات الكورية الجنوبية «إس كيه هاينكس» (SK hynix) مجالاً جديداً لإنتاج «رقائق»، من النوع المقرمش.

وأطلقت الشركة على الرقائق الجديدة اسم «HBM»، والتي يمكن تناولها كوجبة خفيفة تحوي 385 سعرة حرارية. ويعتقد البعض أن إطلاق هذا الاسم جاء تيمناً بمنتج الشركة الأكثر مبيعاً من «ذاكرة النطاق الترددي العالي» (HBM)، التي زاد الطلب عليها لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه في هذه الحالة، يرمز الاختصار إلى «Honey Banana Mat»، وكلمة «Mat» تعني «النكهة» بالكورية، أي بنكهة العسل والموز. وقال مسؤول في الشركة إن هذه الوجبة الخفيفة التي تأتي «على شكل أشباه موصلات» هي «مبادرة لتقريب أشباه الموصلات من الحياة اليومية وجعل الجمهور يشعر بمزيد من الألفة معها». يذكر أن الشركة، وهي مورد رئيسي لعملاق التكنولوجيا الأمريكي «إنفيديا»، كانت قد صنعت أول أشباه موصلات من طراز HBM في العالم عام 2013، ولا تزال واحدة من أكبر الشركات المصنعة لهذا المنتج.