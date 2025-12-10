التضخم في الصين يتسارع بأعلى وتيرة في أكثر من عام

ارتفع نمو أسعار المستهلكين في الصين بشكل طفيف في نوفمبر، في مؤشر إضافي على انحسار الانكماش رغم استمرار الضغوط على الأسعار على نطاق واسع.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 0.2% في أكتوبر، وهو ما تطابق مع التوقعات المتوسطة لاقتصاديين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم.

أما أسعار المنتجين فانخفضت بنسبة 2.2%، لتسجل الشهر الثامن والثلاثين على التوالي من التراجع، وجاء الانخفاض أكبر من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 2%.

تعاني الصين من الانكماش منذ نهاية جائحة كورونا نتيجة ركود ممتد في قطاع الإسكان وضعف الطلب الاستهلاكي. كما أدى فائض الطاقة الإنتاجية في بعض الصناعات إلى تخمة في المعروض، ما دفع الشركات إلى خفض الأسعار للبقاء في السوق.

ويواصل مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وهو أوسع مقياس للأسعار، تراجعه منذ أكثر من عامين، في أطول سلسلة انخفاض منذ بدء نشر البيانات الفصلية في عام 1993.

وتعهّدت الحكومة الصينية بمعالجة المنافسة السعرية "غير المنضبطة"، لكن التقدم لا يزال محدوداً بسبب المخاوف من فقدان الوظائف وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ورغم أن اقتصاد الصين يسير على مسار تحقيق هدف النمو البالغ نحو 5% هذا العام، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي يتوسع بوتيرة أبطأ بسبب تراجع الأسعار.