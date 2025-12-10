انخفاض طفيف للذهب مع ارتفاع الدولار قبيل قرار الفائدة الأمريكية

انخفض الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار بعد أن أشار تقرير الوظائف الأمريكي إلى سوق عمل أقوى من المتوقع، مما ضغط على الأسعار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4207.39 دولارات للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:02 بتوقيت جرينتش.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير عند 4236.60 دولاراً للأوقية.

وارتفع الدولار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوع تقريبا، إذ أكدت أرقام التوظيف التي جاءت أفضل من المتوقع على متانة سوق العمل قبل اجتماع البنك المركزي.

وصعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أمس متجاوزة الانخفاضات السابقة، لتستقر عند أعلى مستوى لها في شهرين ونصف الشهر الذي سجلته يوم الاثنين.

وأصدرت وزارة العمل الأمريكية تقريرا أظهر ارتفاع فرص العمل المتاحة إلى 7.67 ملايين وظيفة في أكتوبر تشرين الأول، متجاوزة التوقعات البالغة 7.15 ملايين وظيفة، مما يشير إلى قوة سوق العمل.

وفي غضون ذلك، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظا لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لمجلس الرؤساء التنفيذيين في صحيفة وول ستريت جورنال أمس الثلاثاء إن هناك "مجالا واسعا" لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات. ويختتم اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة الذي يستمر يومين بقرار الفائدة اليوم الأربعاء. ويتوقع المستثمرون الآن احتمالا نسبته 88.6 بالمئة لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 61.02 دولارا للأوقية، بعد أن تجاوز عتبة 60 دولارا أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر البلاتين واحدا بالمئة إلى 1672.70 دولارا، وانخفض سعر البلاديوم بالنسبة نفسها إلى 1491.0 دولارا.