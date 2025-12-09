الذهب يرتفع وسط ترقب الأسواق لمؤشرات مسار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة وترقب المستثمرين لمؤشرات على ما إذا كان صناع السياسات ربما يختارون مساراً أبطأ لتيسير السياسة النقدية عند بدء اجتماعهم الذي يستمر يومين.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.36% إلى 4203.65 دولارات للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.4% إلى 4232.9 دولاراً للأوقية.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل لدى أكتيف تريدز: «مع استمرار الاضطرابات الجيوسياسية التي تعزز جاذبية المعدن النفيس كونه ملاذاً آمناً، والتوقعات بميل مجلس الاحتياطي الاتحادي للتيسير النقدي وسط ما يتعرض له من ضغوط سياسية لخفض تكاليف الاقتراض، يبقى مسار الذهب في اتجاه صعودي».

وأضاف أن أسعار الذهب قد تعود إلى مستوى 4300 دولار في المستقبل القريب إذا أكد المركزي الأمريكي التوقعات الخاصة بميله للتيسير.

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن الأسواق تتوقع بنسبة 89.4% أن يتم خفض الفائدة 25 نقطة أساس غداً الأربعاء، لكن التركيز سينصب على أي مؤشرات حول المسار المستقبلي.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي، جاء متوافقاً مع التوقعات فيما تحسنت ثقة المستهلكين في ديسمبر.

وسجلت وظائف القطاع الخاص أكبر انخفاض لها في أكثر من عامين ونصف العام، لكن طلبات إعانة البطالة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات للأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر.

وارتفعت الفضة 0.74% إلى 58.56 دولاراً للأونصة بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 59.32 دولاراً يوم الجمعة.

وزاد البلاتين 0.07% إلى 1643.43 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.4% إلى 1471.06 دولاراً.