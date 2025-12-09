1.1 مليار مسافر في الاتحاد الأوروبي ومطار شارل ديغول في الصدارة خلال 2024



بلغ إجمالي عدد المسافرين جواً في الاتحاد الأوروبي عام 2024 حوالي 1.1 مليار مسافر بزيادة قدرت بـ8.3 مقارنة بعام 2023 (973 مليون مسافر)، فيما حل مطار باريس «شارل ديغول» في صدارة المطارات الأوروبية التي شهدت أكبر عدد للمسافرين.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، شهدت جميع دول التكتل خلال عام 2024 زيادة في عدد المسافرين مقارنة بعام 2023، في مقدمتها المجر بـ 19.2% ثم التشيك بـ18.9% وإستونيا 17.8%.

وجاءت أقل الزيادات في السويد بـ1.3% وبلغاريا بـ3.8%، ثم فرنسا وأيرلندا بـ4.6% لكليهما.

وفي المقابل، حافظ مطار باريس «شارل ديغول» على موقعه في صدارة مطارات الاتحاد الأوروبي من حيث عدد المسافرين الذي وصل إلى 70.3 مليون مسافر، بزيادة قدرت بنسبة 4.3% مقارنة بعام 2023.

وجاء في المركز الثاني مطار أمستردام «شيبول» بـ66.8 مليون مسافر، ثم مطار مدريد «باراخاس» ثالثاً بـ66.1 مليون مسافر، وبعده مطار فرانكفورت-ماين بـ61.5 مليون مسافر.

وحقق مطار روما «فيوميتشينو» أكبر زيادة في عدد المسافرين في عام 2024 بنسبة 20.8%، لكنه احتل المركز السادس بين مطارات الاتحاد الأوروبي بـ48.7 مليون مسافر.