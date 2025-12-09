النفط يستقر في ظل محادثات السلام الأوكرانية وترقب قرار الفائدة الأمريكي

استقرت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد انخفاضها 2 % في الجلسة السابقة، مع ترقب المستثمرين لنتائج المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا والمخاوف بشأن وفرة المعروض والقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.4 % ، إلى 62.71 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 59.08 دولاراً.

وانخفض كلا العقدين بأكثر من دولار أمس الاثنين، بعد أن استأنف العراق الإنتاج في حقل غرب القرنة 2 النفطي التابع لشركة لوك أويل، وهو أحد أكبر حقول النفط في العالم.

وستُطلع أوكرانيا الولايات المتحدة على خطة سلام معدلة بعد محادثات في لندن بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة (كيه.سي.إم تريد) "النفط مستمر في نطاق تداول ضيق إلى أن تتضح لنا الصورة بشكل أفضل عن مسار محادثات السلام".

وأضاف "فإذا انهارت المحادثات، نتوقع ارتفاع أسعار النفط، أو إذا تسنى إحراز تقدم وكان هناك احتمال لاستئناف الإمدادات الروسية إلى سوق الطاقة العالمية، فمن المتوقع أن تنخفض الأسعار".

وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي يجريان محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، في محاولة لخفض إيرادات النفط الروسية.

ويترقب بعض المحللين أدلة بشأن المعروض في تقرير وكالة الطاقة الدولية القادم.

ويتحول التركيز إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية وقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لدى أواندا " من المرجح أن يكون المحرك التالي (للسوق) هو تقرير وكالة الطاقة الدولية الشهري لسوق النفط لشهر ديسمبر، والذي يتوقع فائضا قياسيا في سوق النفط عام 2026، وهو ما أبرزته تقارير التوقعات السابقة".

وأضاف أنه إذا استمرت وكالة الطاقة الدولية في التحذير من مخاطر الفائض في سوق النفط في تقريرها لشهر ديسمبر، فقد يتجه خام غرب تكساس الوسيط للانخفاض لاختبار منطقة دعم النطاق التي تتراوح بين 56.80 دولاراً و 57.50 دولاراً للبرميل.