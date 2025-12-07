لو صدقت التوقعات.. كيف ستكون سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برئاسة كيفن؟

يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر بالفعل من سيختار ليرأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ولطالما سادت توقعات بأن يكون مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت، هو خليفة جيروم باول، الرئيس الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ويعتقد بأن السياسة النقدية في عهد هاسيت قد تشهد ميلاً طفيفاً نحو التيسير، فهو يثق أكثر من معظم أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحاليين في التأثير المخفض للتضخم المحتمل للإنتاجية وتخفيف القيود، ولكن لن يكون هناك تحول كامل.

ونظراً للحدود القانونية لمدى قدرة رئيس الاحتياطي الفيدرالي على إعادة تشكيل اللجنة، سيتعين على هاسيت الاعتماد على قدرته على الإقناع لإحداث نوع التخفيضات الجذرية في أسعار الفائدة التي يرغب فيها ترامب.

وكان لدى رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق، آلان غرينسبان - وبدرجة أقل، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول - تلك القوة الناعمة. أما هاسيت، فليس لديه مثل هذه القوة، على الأقل حتى الآن. يستغرق بناء العلاقات والثقة وقتاً - ونظراً لمدى انقسام اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الحالية، لا يتوقع أن يقنع هاسيت اللجنة بالانحراف كثيراً عن اتجاهها المركزي.

ما سيفعله على الأرجح هو الضغط من أجل مزيد من المراجعات الداخلية لإدارة الاحتياطي الفيدرالي وإعادة تشكيل أجندة أبحاث الموظفين، وهي أمور لها تأثير أقل مباشرةً على المدى القصير على السياسة النقدية، لكن لها آثار أوسع حتى عام 2028. مع ذلك، فإن مثل هذه التحركات تخاطر بالتسبب في صداع العلاقات العامة للاحتياطي الفيدرالي وتنفير أصحاب المصلحة الداخليين، وإضعاف القوة الناعمة لهاسيت داخل المؤسسة.

ومع اقتراب انتهاء ولاية باول التي استمرت أربع سنوات كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو، قال ترامب إنه سيُسمي بديلاً قبل عيد الميلاد - وتوقعنا منذ فترة طويلة أن يكون مدير المجلس الاقتصادي الوطني هاسيت. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، ترى أسواق الرهان فرصة بنسبة 80% تقريباً بأن هاسيت سيدعى إلى هذا الدور.

وبعد أن شغل هاسيت منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين في ولاية ترامب الأولى، يتمتع بسجل حافل من الخبرة يشبه سجل أربعة رؤساء آخرين للاحتياطي الفيدرالي شغلوا أيضاً منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين وهم آرثر بيرنز وآلان غرينسبان وبن برنانكي وجانيت يلين.

وبفضل خلفيته الاقتصادية القوية مقارنةً مع باول (الذي تلقى تدريبه في المحاماة)، ورؤيته الأوسع نطاقاً لنطاق السياسات الاقتصادية التي تدرسها الإدارة، قد يتمتع هاسيت بثقة أكبر في معارضة الآراء الاقتصادية للموظفين والمشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

ويُعرف عن هاسيت طرحه لتوقعات اقتصادية جريئة - على عكس باول وغيره من المشاركين في اللجنة الذين يميلون إلى تقديم توقعات أكثر حذراً، والتركيز على عدم اليقين والاعتماد على البيانات، وبالتالي تقديم مسار أكثر تدرجاً للسياسة النقدية. ونتوقع بعض التحولات الطفيفة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة هاسيت:

- يُرجح أن تختلف رؤية هاسيت للاقتصاد عن تقييم اللجنة وموظفي الاحتياطي الفيدرالي في أربعة جوانب - الإنتاجية، والاستثمار، وتأثير الرسوم الجمركية، والمالية العامة - مع تبني هاسيت رؤية أكثر تفاؤلاً في جميع هذه الجوانب الأربعة. وحتى مع توقعه تجاوز النمو 3% خلال السنوات القليلة المقبلة، فإن ثقته في التأثير الانكماشي لطفرة الإنتاجية ستُبقي على الأرجح توقعاته للتضخم معتدلة.

- أجندة البحث: لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفوذ على أجندة أبحاث الموظفين، ونتوقع أن يحدث هاسيت فرقاً في هذا الصدد. قد يعيد توجيه موظفي الاحتياطي الفيدرالي للتركيز على جوانب الاقتصاد الجزئي والقياس المتعلق بالذكاء الاصطناعي والإنتاجية.

- الإدارة: لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً رأي في التوجيهات الداخلية. ونتوقع أن يقدم هاسيت مراجعات داخلية مختلفة قد تصبح علنية، بما في ذلك تقييم سبب فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق توقعاته للتضخم في عامي 2021 و2022. وسيتزامن ذلك مع إصدار محاضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لعام 2021 العام المقبل، والتي من شأنها أن توضح سبب اتخاذ موظفي اللجنة والبنك الاحتياطي الفيدرالي قراراً بأن التضخم كان مؤقتاً عشية اندلاع التضخم.

هذا ليس مما نتطرق إليه في أبحاثنا، إلا أن هناك خطراً واحداً يمكن أن يؤدي إلى تآكل استقلال مجلس الاحتياطي الفيدرالي أثناء رئاسة هاسيت: إذا حكمت المحكمة العليا لصالح إقالة ترمب للمحافظة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، فسيشكل ذلك سابقة للرئيس أو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي لإقالة رؤساء أو محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين لأسباب واهية رغم أنها ستُعتبر وافية.

في هذا السيناريو، نرى أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو مسالم، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي معرضون بشكل خاص لخطر الإقالة. في النهاية، نقيّم هذا السيناريو على أنه غير مرجح، لسببين:

* أولاً، نعتقد أن حكم المحكمة العليا في قضية كوك سيصدر على الأرجح بعد الموعد النهائي المحدد في فبراير 2026 لإعادة تعيين رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين. وبالتالي، سيكون لدى المجلس أصوات كافية لإعادة تعيين رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين.

* ثانياً، نعتقد أن هاسيت سيقنع ترمب في النهاية بأهمية عدم التدخل في تشكيل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. لقد نجح في إقناع ترمب بعدم إقالة باول في عام 2018، ونعتقد أنه لعب دوراً في منع مثل هذه الخطوة خلال فترة ترمب الحالية أيضاً.

الخلاصة: قد تدفع رئاسة هاسيت لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى اتجاهٍ معتدلٍ بعض الشيء، لكن القيود المفروضة على السلطة الرسمية للرئيس، بالإضافة إلى ميول هاسيت الشخصية، ستُقيّد في النهاية أي تغييرات جذرية في المؤسسة.