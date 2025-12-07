ثروات أفريقيا الخفية.. 8 دول تمتلك كنوزاً طبيعية هائلة

تضم أفريقيا بعض أغنى الموارد الطبيعية في العالم، من الذهب والنحاس والبوكسيت إلى النفط واليورانيوم، ومع ذلك لا تزال الكثير من هذه الثروات غير مستغلة. بينما تحظى دول مثل نيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا بالاهتمام العالمي لإنتاجها للموارد، هناك ثماني دول أخرى تحمل كنوزاً طبيعية هائلة يمكن أن تغير مستقبل القارة إذا تم استغلالها بشكل استراتيجي.

هذه الموارد، التي تتراوح بين المعادن النفيسة والطاقة المتجددة وحتى النفط والغاز، تمثل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تحول شامل في اقتصادات هذه الدول، وفق تقرير لموقع "businessinsider".

1. الصومال

تمتلك الصومال احتياطيات ضخمة من البوكسيت والنحاس والجبس وخام الحديد والملح والقصدير واليورانيوم، إلى جانب الغاز الطبيعي والنفط المحتمل. ومع ذلك، تعيق التحديات السياسية وانعدام البنية التحتية الاستفادة الكاملة من هذه الثروات.

2. ناميبيا

رائدة عالميا في إنتاج اليورانيوم والألماس، وتمتلك أيضا احتياطيات غير مستغلة من الكادميوم والنحاس والليثيوم والرصاص والتانتالوم والقصدير والزنك، فضلاً عن احتمال وجود نفط وفحم وخام الحديد قبالة سواحلها.

3. مالاوي

تضم مالاوي احتياطيات غير مستغلة من الفحم واليورانيوم والبوكسيت، إلى جانب أراضٍ زراعية واسعة وإمكانات كبيرة للطاقة الكهرومائية، ما يجعلها دولة ذات إمكانات تنموية هائلة.

4. مالي

تمتلك مالي ثروات طبيعية ضخمة غير مستغلة، تشمل البوكسيت والنحاس والجرانيت وخام الحديد والمنغنيز واليورانيوم، إلى جانب الذهب والجبس والحجر الجيري والفوسفات والطاقة الكهرومائية.

5. السودان

يضم السودان احتياطيات مهمة من كروميت النحاس والذهب وخام الحديد والميسا والفضة والتنغستن والزنك، بالإضافة إلى إمكانات النفط والطاقة الكهرومائية التي يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاقتصاد الوطني.

6. غينيا بيساو

تحتضن غينيا بيساو البوكسيت والطين والجرانيت والحجر الجيري والفوسفات والنفط، إلى جانب الثروات البحرية والغابات، ما يوفر قاعدة متينة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

7. إسواتيني

تمتلك إسواتيني احتياطيات من الأسبستوس والكاسيتيريت والطين والفحم والتلك، بالإضافة إلى كميات محدودة من الذهب والألماس. وتساهم الغابات وأحجار المحاجر والطاقة الكهرومائية في تعزيز إمكاناتها التنموية.

8. إريتريا

تحوي إريتريا النحاس والأسماك والذهب والبوتاس والملح والزنك، إضافة إلى احتياطيات محتملة من النفط والغاز الطبيعي، مما يجعلها دولة ذات فرص استثمارية كبيرة إذا تم استغلال مواردها بشكل منظم.

الثروات الطبيعية في أفريقيا تتجاوز الدول المنتجة التقليدية. دول مثل الصومال ومالاوي ومالي وإريتريا تحمل كنوزاً غير مستغلة، ومع تحسين الحوكمة، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات المستهدفة، يمكن لهذه الدول أن تصبح لاعبين مؤثرين في الأسواق العالمية للمعادن والطاقة، لتغيير مستقبل القارة بشكل جذري