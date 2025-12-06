بعد تحذيرات ماسك وغيتس.. عرّاب الذكاء الاصطناعي يكشف عن تحول مرعب في الوظائف

في ظل التطورات السريعة في عالم التكنولوجيا، يتصاعد القلق حول مستقبل سوق العمل مع انتشار الذكاء الاصطناعي. بعد تحذيرات كبار الشخصيات مثل بيل غيتس وإيلون ماسك، كشف جيفري هينتون، الملقب بعرّاب الذكاء الاصطناعي عن تحول مرعب قد يهدد ملايين الوظائف حول العالم.

وحذر هينتون، الذي ساهم في تطوير الذكاء الاصطناعي الحديث، من أن الشركات الكبرى تراهن على استبدال العمالة البشرية بأنظمة ذكية أقل تكلفة، وهو ما قد يغيّر شكل الاقتصاد بشكل جذري ويؤدي إلى موجة بطالة واسعة لم يشهدها العالم من قبل.

وجاءت تحذيرات هينتون خلال مناقشة في جامعة جورج تاون مع السيناتور بيرني ساندرز، حيث أشار إلى أن الشركات الكبرى تراهن على الذكاء الاصطناعي لاستبدال ملايين الوظائف بأدوات ذكية أقل تكلفة.

ويوافق هينتون بذلك توقعات شخصيات بارزة مثل بيل غيتس وإيلون ماسك، الذين حذروا من أن البشر قد لا يكونون بحاجة إلى العمل كما في السابق، وأن المستقبل قد يشهد تغييرات جذرية في سوق العمل خلال العقدين المقبلين.

وأشار هينتون إلى أن استثمارات شركات التكنولوجيا الضخمة في مراكز البيانات والرقائق ستتم تمويلها جزئيًا من بيع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤدي وظائف البشر بكفاءة أكبر وأرخص، مؤكداً أن الربح السريع هو الدافع الرئيس للشركات وليس بالضرورة مصلحة المجتمع أو العمال، وفقا لـ "fortune ".

ورغم أن الذكاء الاصطناعي سيخلق بعض الوظائف الجديدة، إلا أن هينتون حذر من أن عددها لن يكون كافياً لتعويض الوظائف التي ستختفي. وأضاف أن التنبؤات المستقبلية لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كامل، قائلاً: "يمكننا رؤية المستقبل القريب بوضوح، لكن بعد عشر سنوات، كل شيء يظل في ضباب".

وفي هذا السياق، ينصح الخبراء بأن أفضل طريقة لمواجهة التحديات القادمة هي التكيف مع التكنولوجيا واستخدامها لتعزيز المهارات البشرية، بدلاً من مقاومتها، لضمان فرص أفضل في سوق عمل متغير سريعا.