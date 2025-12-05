رهانات خفض الفائدة تصعد بأسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب الجمعة وسط تزايد الرهانات على خفض الفائدة الأمريكية، مع تركيز الأسواق على بيانات تضخم مهمة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل.

وخلال التعاملات زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 4226.99 دولاراً للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي 0.1 %.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.3 % إلى 4257.40 دولاراً للأونصة.

وقال لقمان أوتونوجا، كبير محللي الأبحاث لدى (إف.إكس.تي.إم) «لا يزال الذهب مدعوما إلى حد ما برهانات السوق على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل».

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص انخفضت بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، وهو أكبر انخفاض في أكثر من عامين ونصف العام.

وتوقع معظم الخبراء في استطلاع أجرته رويترز وشمل أكثر من 100 خبير اقتصاد أن يخفض مجلس الاحتياطي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي سيعقد يومي التاسع والعاشر من ديسمبر.

وارتفعت الفضة 1.9 % إلى 58.20 دولاراً للأوقية لتسجل مكاسب أسبوعية 3.2 %، بعد أن لامست يوم الأربعاء مستوى قياسياً مرتفعاً عند 58.98 دولاراً.

وصعد البلاتين 0.5 % إلى 1654.06 دولاراً ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة، بينما زاد البلاديوم 1.3 % إلى 1466.70 دولاراً لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على انخفاض.