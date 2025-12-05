الدولار يحوم قرب أدنى مستوياته في 5 أسابيع

حوم الدولار اليوم الجمعة قرب أدنى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل العملات الرئيسية وسط ترقب المستثمرين لخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وتتوقع الأسواق على نطاق واسع تخفيضا بمقدار ربع نقطة مئوية عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة يومي التاسع والعاشر من ديسمبر. وسيكون التركيز منصبا على أي إشارات حول مقدار التيسير الإضافي الذي سيأتي بعد ذلك.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة عند 99.065 في التعاملات المبكرة في آسيا. وأوقف ارتفاع طفيف الليلة الماضية سلسلة خسائر استمرت تسعة أيام لكن المؤشر انخفض إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 98.765 في وقت سابق من تلك الجلسة، ولا يزال يتجه للانخفاض 0.4 بالمئة هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات لمجموعة بورصات لندن أن المتعاملين يتوقعون بنسبة 86 في المئة أن يتم خفض الفائدة يوم الأربعاء المقبل، ويتوقعون ربما خفضين إلى ثلاثة تخفيضات أخرى في العام المقبل.

ويراقب مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي عن كثب سوق العمل لتحديد ما إذا كان الاقتصاد بحاجة إلى مزيد من الدعم.

وأظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي، ولكن ربما يكون ذلك قد تأثر بعطلة عيد الشكر.

ولا تزال صورة البيانات غير مكتملة بعد أن أدى الإغلاق الحكومي الذي استمر لفترة قياسية إلى تأخير صدور بعض البيانات وحال دون إعداد بيانات أخرى.

ومع ذلك، سيتم نشر أحد مقاييس التضخم المفضلة للبنك المركزي الأمريكي وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق اليوم الجمعة، إلا أن هذه البيانات ستخص شهر سبتمبر.

ولم يتغير الدولار كثيرا وسجل 155.18 ينا.

واستقر اليورو عند 1.1647 دولار واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3326 دولار بعد أن تراجع في الجلسة السابقة عن ذروة ستة أسابيع التي سجلها يوم الأربعاء.

وتعرض الدولار لضغوط إضافية في الأيام الماضية مع تقييم المستثمرين أيضا لاحتمالية تولي المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء فترة ولاية جيروم باول في مايو. ومن المتوقع أن يدفع هاسيت باتجاه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وسيشهد الأسبوع المقبل إعلان عدد من قرارات السياسة النقدية من عدد من البنوك المركزية تشمل بنك أستراليا يوم الثلاثاء وكندا يوم الأربعاء وسويسرا يوم الخميس.

وستستمر الإعلانات في الأسبوع التالي مع قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك السويد وبنك اليابان بتحديد السياسات.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6609 دولار بعد أن قفز إلى أعلى مستوى له في شهرين عند 0.6624 دولار أمس الخميس.

ولم يشهد الدولار الكندي تغيرا يذكر عند 1.3961 مقابل الدولار الأمريكي، في حين استقر الفرنك السويسري عند 0.8035 للدولار بعد أن تراجع بشكل حاد في الجلسة المسائية عن أعلى مستوى له في أسبوعين الذي سجله يوم الأربعاء عند 0.7992.