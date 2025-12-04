وكالة: "ميتا" قد تخفض ما يصل إلى 30% من ميزانية وحدة ميتافيرس

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة قولها، الخميس، إن من المتوقع أن تجري شركة ميتا تخفيضات في الميزانية تصل إلى 30% في وحدتها ميتافيرس.

وقفز سهم الشركة، المالكة لفيسبوك، 4%، إذ أسهمت هذه الخطوة في التخفيف من قلق بعض المستثمرين بشأن رهان دعمه الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، بمليارات الدولارات، لكن الشركة خسرت أكثر من 60 مليار دولار منذ عام 2020، وكانت الشركة غيرت اسمها من فيسبوك إلى ميتا في عام 2021 للإشارة إلى أولوياتها.

وذكرت بلومبيرغ أن تخفيضات الميزانية المقترحة في ميتافيرس تأتي في إطار خطط الميزانية السنوية للشركة لعام 2026، والتي شملت عقد سلسلة من الاجتماعات في مجمع زوكربيرج في هاواي الشهر الماضي.

وجاء في التقرير أن التخفيضات قد تشمل تسريحاً للعمال في يناير. ولم ترد ميتا حتى الآن على طلب من رويترز للتعليق.

وقال كريج هوبر، المحلل لدى شركة هوبر ريسيرش بارتنرز: «إنها خطوة ذكية، حتى ولو تأخرت قليلاً. يبدو أن هذا تحول كبير لمواءمة التكاليف مع توقعات الإيرادات التي لم تكن مزدهرة كما توقعت الإدارة قبل سنوات».