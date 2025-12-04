السويد تبحث إعادة مناقشة تداعيات إطلاق اليورو الرقمي على اقتصادها

أكدت أينو بونج نائب محافظ البنك المركزي السويدي، اليوم الخميس ضرورة مناقشة تداعيات إطلاق اليورو الرقمي على السويد، وإمكانية طرحه مجدداً.

ومن جهته يواصل البنك المركزي الأوروبي تمهيد الطريق لإطلاق «اليورو الرقمي»، واضعاً مدة أربع سنوات موعداً محتملاً لإصدار العملة.

وبدأت مرحلة الإعداد للمشروع في عام 2023 ومدتها عامان، على أمل أن يصدر الاتحاد الأوروبي القوانين اللازمة لإطلاق النسخة الرقمية من الأوراق النقدية والعملات المعدنية، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بين الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي حول التشريعات المطلوبة.

في المقابل، تتزايد الضغوط لكسر هذا الجمود، في ظل انتقادات واسعة لاعتماد القارة المفرط على شركات أمريكية مثل «فيزا» (Visa) و«ماستركارد» (Mastercard) و«باي بال» (PayPal) في المدفوعات التجارية.

وتزايدت المخاوف من اتساع نفوذ العملات المستقرة المدعومة بالدولار، التي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما أضفى زخماً جديداً على النقاش الدائر.

كما كثف البنك المركزي الأوروبي جهوده في تطوير نسخة مخصصة للمدفوعات بين البنوك من العملة الرقمية للبنك المركزي، إذ وافق في يوليو الماضي على خطة تتيح تسوية المعاملات المعتمدة على تقنية «بلوكتشين» (DLT) باستخدام أموال البنك المركزي.