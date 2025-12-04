لاجارد: البنك المركزي الأوروبي لن ينتهك معاهدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأصول الروسية

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك لن ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي لتقديم ضمانات لقرض لأوكرانيا مدعوم بالأصول الروسية المجمدة.

وأوضحت رئيسة البنك الأوروبي لنواب البرلمان الأوروبي في بروكسل الأربعاء: «ما قلته بوضوح شديد وما أكده فريقي هو أننا سنبذل كل ما في وسعنا، لكننا لن نخرق المعاهدة، والبرلمان الأوروبي لم يسند لي رئاسة البنك المركزي الأوروبي من أجل انتهاك المعاهدة» وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت قائلة: «ليس الأمر أننا نرفض، بل نحن نؤكد فقط أنه يجب علينا احترام معاهدة الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بعمل البنك المركزي الأوروبي».

وتابعت: «أملي الكبير هو أن يكون فريق الصياغة والتواصل الممتاز المحيط بهذا المشروع قد وجد طريقة للتعبير بصراحة ووضوح، إنه التزام مالي علينا جميعاً، ولذلك عندما لا تتوافر المساحة المالية، علينا إيجاد وسيلة للتعامل مع الأمر».

واستطردت لاجارد قائلة: «ليس القرار بيدي، بل سيكون للقادة أن يقرروا ما إذا كان هناك خطر على الاستقرار المالي، لأن أحد العناصر الأساسية في الشبكة المالية التي نعمل ضمنها، وهي يوروكلير، معرض للخطر. ومن واجبنا أن نوضح ذلك».

وقالت: «أما الواجب الثاني الذي نتحمله فهو التأكد من أننا نحترم القانون الدولي، لأنها مسألة تتعلق بالثقة في منطقتنا الاقتصادية وعملتنا».

واختتمت لاجارد حديثها قائلة: «أملي الكبير في ذلك هو أن نساعد أوكرانيا، وأن نساهم في تمويلها، لكن من دون تجاوز المعاهدة ومن دون المساس بضرورة الاستقرار المالي».