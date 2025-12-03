ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في أمريكا وتراجع نواتج التقطير



قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وأوضحت أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 574 ألف برميل إلى 427.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض 821 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت 457 ألف برميل خلال ذلك الأسبوع.

وقالت إن استهلاك الخام بالمصافي ارتفع 433 ألف برميل يومياً في الأسبوع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن معدلات تشغيل المصافي ارتفعت 1.8 نقطة مئوية في الأسبوع.

وارتفعت مخزونات البنزين 4.52 ملايين برميل في الأسبوع إلى 214.42 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.5 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أيضاً أن مخزونات نواتج التقطير، والتي تتضمن الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 293 ألف برميل في الأسبوع إلى 114.3 مليون برميل، مقابل توقعات بارتفاع قدره 0.7 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض 470 ألف برميل يومياً إلى 2.37 مليون برميل يومياً.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن التقرير تأخر عن موعده المعتاد بسبب مشكلات فنية.