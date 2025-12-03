بيانات اقتصادية تحلّق باليورو عند ذروة 6 أسابيع أمام الدولار



سجل اليورو أعلى مستوى في 6 أسابيع أمام الدولار، الأربعاء، وذلك بعد أن أظهرت بيانات توسع نشاط الأعمال في منطقة اليورو، في حين أثرت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت دون التوقعات وآمال خفض آخر في أسعار الفائدة بالولايات المتحدة على الدولار.

وشهد النشاط التجاري في منطقة اليورو نمواً بأسرع وتيرة في عامين ونصف العام في نوفمبر، إذ عوض قطاع الخدمات الذي يحقق أداء قوياً ضعف قطاع الصناعات التحويلية.

ارتفاع تدريجي

وقال ستيف إنجلاندر، كبير الباحثين لدى ستاندرد تشارترد بنيويورك: «شهدنا ارتفاعاً تدريجياً في البيانات الجيدة لأوروبا، وهو ما أعتقد أن السوق بدأت تستوعبه».

وأضاف أن عدداً من العملات الأوروبية الأخرى سجلت ارتفاعاً أيضاً اليوم، ما يعكس التفاؤل حيال انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقال إنجلاندر: «جميع هذه العملات ستستفيد من السلام في أوكرانيا».

اتفاق أوكرانيا

وأعلن الكرملين، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين وافق على عدد من المقترحات الأمريكية الرامية إلى وضع حد للحرب في أوكرانيا، ورفض أخرى، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة لعقد عدة محادثات مع المفاوضين الأمريكيين للتوصل إلى اتفاق.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.33 % إلى 1.166 دولار، ووصل إلى 1.1675 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 20 أكتوبر. وصعدت العملة السويدية 0.57 % أمام نظيرتها الأمريكية إلى 9.392 كرونة للدولار. وتراجع الدولار 0.54 بالمئة مقابل الكرونة النرويجية مسجلاً 10.06 كرونة.

ونزل مؤشر الدولار 0.31 % إلى 98.99، وهبط إلى 98.88، وهو أدنى مستوى منذ 29 أكتوبر.

وتقلص عدد الوظائف في القطاع الخاص 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بينما توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم زيادة قدرها 10 آلاف وظيفة.

وتراجعت قيمة العملة الأمريكية في الأيام القليلة الماضية على خلفية توقعات بتولي كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخلافة جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو المقبل.

وتقدم الين الياباني 0.31 % أمام العملة الأمريكية ليسجل 155.37 للدولار.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.76 % إلى 1.3313 دولار.