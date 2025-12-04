مخاوف تعثر محادثات السلام بأوكرانيا تدعم النفط

ارتفعت أسعار النفط، أمس، لتعوض خسائر في وقت سابق من الجلسة، ويعتقد المستثمرون أن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا من المرجح ألا تؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على الخام الروسي.

وخلال التعاملات صعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتاً أو 0.4 % إلى 62.71 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس 29 سنتاً أو 0.53 % إلى 58.95 دولاراً.

وقال محللو جولدمان ساكس «يبدو أن أسواق النفط والتكهنات لا ترى احتمالاً كبيراً لإبرام اتفاق سلام في الأمد القريب وإلغاء العقوبات المفروضة على النفط الروسي».

وقالت الحكومة الروسية إن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد اجتماع في الكرملين بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.