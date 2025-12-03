النحاس يسجل مستوى قياسياً جديداً بدعم الطلب الآسيوي

ارتفع سعر النحاس إلى مستوى قياسي بعد أن ارتفعت طلبات سحب المعدن من مستودعات بورصة لندن للمعادن بأعلى وتيرة منذ عام 2013، مدفوعاً بالطلبات في آسيا.

ارتفعت الأسعار بنحو 2.4 % فوق 11400 دولار للطن، متجاوزةً الذروة التي سجلتها يوم الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات من البورصة ارتفاعات في الطلب على النحاس في تايوان وكوريا الجنوبية.

وقد غذّت التوقعات بحدوث نقص وشيك في الإمدادات موجة ارتفاع الأسعار في الأسابيع الأخيرة، مع تحويل المتعاملين كميات ضخمة من النحاس إلى الولايات المتحدة استباقاً لرسوم استيراد محتملة.

وتُواصل اضطرابات الإمدادات فرض هيمنتها على سوق النحاس هذا العام، في أعقاب سلسلة من التوقفات غير المتوقعة في مناجم تمتد من إندونيسيا إلى تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي الصين، تتواصل مفاوضات شاقة بين المصاهر وشركات التعدين حول التوريد لعام 2026، تبدو الغلبة فيها لشركات التعدين.

في موازاة ذلك، يترقّب المستثمرون صدور حزمة من البيانات الاقتصادية الأمريكية خلال هذا الأسبوع، تشمل أرقام التوظيف في القطاع الخاص، وأسعار الواردات، والإنتاج الصناعي، المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق الأربعاء.

ارتفع سعر النحاس بنسبة 2.3% ليصل إلى 11400 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن، لتبلغ مكاسبه هذا العام حوالي 30%. كما صعد الألمنيوم بنسبة 0.9%، والزنك بنسبة 0.8%.