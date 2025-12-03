"إيرباص" تخفض مستهدفها لتسليم الطائرات إلى 790 طائرة تجارية هذا العام

خفضت إيرباص هدف تسليم الطائرات لعام 2025 إلى حوالي 790 طائرة تجارية، اليوم الأربعاء، أي أقل بـ 30 طائرة مما كان مُتوقعاً سابقاً وهو 820 طائرة، لكنها حافظت على أهدافها المالية بعد مشكلة في جودة ألواح هيكل طائرة A320 الشهيرة. وكانت رويترز قد أوردّت مشكلة الجودة الصناعية لأول مرة يوم الاثنين، في أعقاب استدعاء طارئ لآلاف طائرات A320 لتغيير برمجياتها خلال عطلة نهاية الأسبوع. ارتفعت أسهم إيرباص بنسبة 2% في التعاملات الصباحية المبكرة، بعد أن انخفضت بنحو 7% خلال الجلستين الماضيتين.

وقال محللون إن تخفيض التصنيف يُبدّد الأجواء بعد أسبوع مضطرب لأكبر شركة مُصنّعة للطائرات في العالم، والذي يأتي بعد شهرين فقط من تفوّق طائرة A320 على طائرة بوينغ 737 كأكثر طراز مُسلّم في التاريخ.

وقال محللون من جيفريز في مذكرة للمستثمرين: «من غير المتوقع أن تتطلب الطائرات الثلاثين المُستبعدة من دليل التسليم هذا العام تغييراً في قطع الغيار». وسلطوا الضوء على عدم وجود أي ذكر للمحركات التي تُسبب تأخيرات إضافية في بيان يوم الأربعاء.

تخضع إمدادات المحركات للتدقيق، حيث يتطلع مُصنّعو الطائرات إلى زيادة إنتاج الطائرات الجديدة، بينما تتنافس شركات الطيران مع خطوط التجميع على الإمدادات اللازمة لمعالجة فترات إصلاح المحركات الطويلة.

وأظهر عرض تقديمي لشركات الطيران اطلعت عليه رويترز أن مهندسي إيرباص وجدوا عيوباً في مجموعة أوسع من ألواح هيكل طائرة A320 أثناء استعدادهم لفحص مئات الطائرات. من المقرر فحص 628 طائرة، لكن إيرباص قالت إن جزءاً فقط منها سيحتاج إلى مزيد من الإجراءات.

أظهرت الأجزاء المتضررة سماكة غير صحيحة بعد عملية شد وطحن أجرتها شركة سوفيتك إيرو، ومقرها إشبيلية، والتي لم تستجب لطلبات التعليق. وصرح غيوم فوري، الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص، يوم الثلاثاء، بأن مشكلة ألواح هيكل الطائرة أثرت أيضاً على عمليات التسليم في نوفمبر، وأبلغ رويترز أنه سيتم اتخاذ قرار بشأن عمليات التسليم في ديسمبر في غضون ساعات أو أيام. ومن المقرر أن تنشر الشركة بيانات نوفمبر يوم الجمعة.

وأفادت مصادر في الصناعة لرويترز أنها سلمت 72 طائرة في ذلك الشهر، وهو رقم أقل من المتوقع. وقالت إيرباص إن أهدافها المالية لهذا العام لم تتغير. وتستهدف الشركة تحقيق دخل تشغيلي معدّل يبلغ حوالي 7 مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) وتدفق نقدي حر يبلغ حوالي 4.5 مليارات يورو.

وقال محللون إن قرار الإبقاء على الأهداف المالية على الرغم من انخفاض عمليات التسليم يشير إلى أن الشركة كانت تتجه نحو تحقيق نتائج تفوق التوقعات للعام بأكمله. قدر محللو سيتي أن انخفاض عدد الطائرات المُسلّمة كان من المتوقع أن يُؤدي إلى انخفاض في الأرباح يتراوح بين 400 و450 مليون يورو، وانخفاض في السيولة النقدية بمقدار 600 مليون يورو.

أعلنت شركة بوينغ، التي تتعافى من أزمة مؤسسية وصناعية حادة أثرت على طائرات 737 ماكس المنافسة، يوم الثلاثاء أنها تتوقع تدفقات نقدية إيجابية في عام 2026، مما رفع أسهمها بنسبة 10%.