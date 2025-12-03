«إريكسون» تستحوذ على حصة في «لوتس فلير» الأمريكية

أعلنت شركة صناعة معدات الاتصالات السويدية متعددة الجنسيات «إريكسون»، اليوم الأربعاء، أنها ستدخل في شراكة مع «لوتس فلير» الأمريكية، وهي شركة لتطوير البرمجيات تخدم قطاع الاتصالات والشركات.

ويعمل لدى «لوتس فلير»، التي تتخذ من سانتا كلارا بكاليفورنيا مقراً لها، 500 موظف حول العالم.

وفي إطار الصفقة، استحوذت «إريكسون» على حصة أقلية في «لوتس فلير»، دون أن تكشف الشركتان عن التفاصيل المالية للصفقة.

ومن جانبه، قال سام جادوديا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «لوتس فلير»: «يمثل استثمار إريكسون دليلاً قوياً على ابتكار منتجاتنا وتأثيرنا في السوق. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة سوف تفتح آفاقاً جديدة للسوق وتسرع من تطوير قدرات تحقيق الدخل من أصول الشبكة الحيوية لمقدمي خدمات الاتصالات على مستوى العالم».