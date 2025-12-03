خسارة 51% في 26 دقيقة.. أزمة العملات المشفرة تضرب عائلة ترامب

شهدت أسواق العملات المشفرة تقلبات صادمة، حيث فقدت بعض المشاريع المرتبطة بعائلة ترامب أكثر من نصف قيمتها خلال دقائق، ما زاد من تعقيد وضع الرئيس الأمريكي في هذا القطاع.

كان الانهيار الأبرز لشركة "أمريكان بيتكوين كورب" المتخصصة في تعدين العملات الرقمية. يوم الثلاثاء، عند الساعة 9:31 صباحًا بتوقيت وول ستريت، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 33% بعد دقيقة واحدة فقط من بدء التداول، وسرعان ما توسعت الخسائر لتصل إلى 42% بعد خمس دقائق، وتجاوزت 50% بحلول الساعة 9:56 صباحًا.

وبحسب تقرير لـ "بلومبيرغ" أصبحت بيتكوين الأمريكية رمزا لانهيار سوق العملات المشفرة في نهاية عام 2025، وكذلك لمشاريع عائلة ترامب الرقمية التي تراجعت قيمتها بشكل كبير خلال العام الماضي.

على سبيل المثال، انخفضت قيمة شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، التي شارك في تأسيسها ترامب وأبناؤه، بنسبة 51% منذ ذروتها في سبتمبر، متجاوزة بذلك أداء كل من بيتكوين وبعض الرموز الرقمية الأصغر. كما تراجعت قيمة شركة ألت5 سيجما بنسبة 75% نتيجة تصاعد المشكلات القانونية التي تواجهها.

أما عملات "الميميكوين" التي تحمل أسماء الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا، فقد خسرت ما بين 90% و99% من قيمتها منذ ذروتها في يناير. بينما انخفضت بيتكوين الأمريكية، التي أطلقها إريك ترامب، بنسبة 75% بعد الانهيار الأخير.

أثر هذا التراجع بشكل واضح على الثروة المكتسبة من العملات المشفرة، ولكنه ينعكس أيضا على الصورة العامة للرئيس، خاصة أن دعم ترامب ساعد في الماضي على رفع قيم العملات الرقمية واعتُبرت مؤشرا على نجاحه السياسي.

وقالت هيلاري ألين، أستاذة القانون في الجامعة الأمريكية: "رئاسة ترامب سلاح ذو حدين فيما يتعلق بالشرعية. إطلاقه لمشاريعه في العملات المشفرة وفقدان قيمتها بسرعة يمثل ضربة كبيرة للقطاع."

في المقابل، حاول إريك ترامب تخفيف الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن أساسيات مشروعه قوية وأنه ملتزم بقيادة الصناعة بنسبة 100%.

تجدر الإشارة إلى أن تقلبات العملات الرقمية ليست جديدة؛ فقد شهدت انخفاضات كبيرة في الماضي قبل أن تتعافى. يوم الثلاثاء، بينما تعثرت بيتكوين الأمريكية، ارتفعت العملة المشفرة الأصلية بنسبة 6%، مما يعكس استمرار عدم استقرار السوق.

في الأشهر الأولى من ولاية ترامب الثانية، بدا أن تبنيه للعملات الرقمية يمكن أن يمنحها نوعا من المصداقية، لكنه سرعان ما تحول إلى عبء، مع انخفاض قيمة العديد من المشاريع المرتبطة باسمه.

كما أن الأخبار عن التحقيقات في معدات التعدين الصينية المستخدمة من قبل شركات عائلة ترامب، والمشاكل القانونية لشركة Alt5 Sigma، زادت من الضغوط على هذه المشاريع، ما أدى إلى خسارة أكثر من مليار دولار من ثروات العائلة منذ أكتوبر، رغم استمرار أرباحهم الكبيرة بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

أما المستثمرون الأفراد الذين اشتروا العملات عند مستوياتها المرتفعة، فكانوا الأكثر تضررا، إذ شهد بعضهم انخفاض محافظهم الرقمية بنسبة تصل إلى 40% خلال أسابيع قليلة.

في النهاية، يبدو أن دعم ترامب القوي للعملات المشفرة لم يكن كافيا لإحداث استقرار طويل الأمد، وعكس الانهيار الأخير هشاشة هذه المشاريع أمام التقلبات القانونية والتنظيمية والسوقية.