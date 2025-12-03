في خطوة مفاجئة.. «أتش اس بي سي» يعين بريندان نيلسون رئيساً لمجلس الإدارة

في خطوة مفاجئة سيتولى بريندان نيلسون، الرئيس المؤقت لشركة «أتش اس بي سي» HSBC القابضة، هذا المنصب بشكل دائم، وجاء القرار بعد سبعة أشهر من بدء البنك المركز على آسيا البحث عن بديل لرئيسه السابق مارك تاكر.

يأتي هذا التعيين بعد يوم من تصريح الرئيس التنفيذي لـ «أتش اس بي سي»، جورج الحديري، بأن نيلسون لا يسعى إلى هذا المنصب بشكل دائم.

في إفصاحه لبورصة هونغ كونغ، قال بنك «أتش اس بي سي»: إن قرار تعيين نيلسون جاء بعد عملية فعالة لفحص المرشحين الداخليين والخارجيين. ولم يفصل البيان في التفاصيل. سيشرف نيلسون على مواصلة السعي لتطبيق استراتيجية محسنة تحت قيادة الحديري، وذلك عقب إعادة هيكلة شاملة أجراها في أكتوبر من العام الماضي لتقليص العمليات الغربية وتعميق تركيز البنك على آسيا، أكبر أسواقه.

علاوة على ذلك، ستظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي تشكل تحدياً لفريق نيلسون، في الوقت الذي يسعى فيه بنك «أتش اس بي سي» إلى تنمية أعماله في الصين في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى.

وأعلن البنك في نتائجه النصف سنوية أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤدي إلى عدم تحقيق هدف الربحية المتمثل في تحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين في السنوات المقبلة.

«المؤهلات المصرفية»

يشغل نيلسون منصب الرئيس المؤقت منذ الأول من أكتوبر، وانضم إلى مجلس إدارة البنك في سبتمبر 2023. شغل سابقاً منصب الرئيس السابق للخدمات المصرفية العالمية في شركة KPMG، ويتمتع بخبرة في مجال التمويل والتدقيق في المملكة المتحدة والعالم.

صرحت آن جودبير، المديرة المستقلة الأولى التي قادت عملية الاستبدال: «منذ توليه منصب رئيس المجموعة المؤقت، أثبت بريندان قدراته القيادية المتميزة، مدعومة بخبراته المصرفية والحوكمة القوية».

عين نيلسون رئيساً مؤقتاً بعد أن أعلن تاكر، أول رئيس مجلس إدارة خارجي لبنك «أتش اس بي سي» على الإطلاق، عن نيته التنحي في مايو بعد ثماني سنوات قضاها في البنك. عاد تاكر إلى شركة التأمين AIA Group، ومقرها هونغ كونغ، كرئيس مجلس إدارة في الأول من أكتوبر.

شغل تاكر منصب الرئيس التنفيذي ورئيس AIA بين عامي 2010 و2017.

وقال نيلسون في بيان لبورصة هونغ كونغ: «أتطلع إلى مواصلة العمل مع مجلس الإدارة وجورج وفريق الإدارة الأوسع لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمالية».

وبصفته الرئيس الجديد، سيكلف نيلسون أيضاً بالإشراف على جهود الحديري لتنمية دخل البنك من الرسوم لتعويض انخفاض دخل الفوائد نتيجة خفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

إعادة هيكلة شاملة

استقرت أسهم بنك «أتش اس بي سي» في هونغ كونغ في جلسة ما بعد ظهر الأربعاء، تماشياً مع التداولات الصباحية التي سبقت الإعلان عن تعيين نيلسون.

في تصريحاته خلال قمة فاينانشال تايمز العالمية للمصارف في لندن يوم الثلاثاء، قال الحديري: إن نيلسون لا يرغب في الالتزام بالوظيفة لمدة تتراوح بين ست وتسع سنوات في هذه المرحلة من مسيرته المهنية. ولم يعلق بنك «أتش اس بي سي» فوراً على تصريح الحديري.

تولى الحديري منصب الرئيس التنفيذي لبنك «أتش اس بي سي» في سبتمبر 2024، وأطلق منذ ذلك الحين عملية إعادة هيكلة شاملة للبنك، قلصت خلالها حضوره في الأسواق الغربية، واستغنت عن مستويات إدارية جديدة، وعززت توجهه الاستراتيجي نحو آسيا.

وشملت هذه التخفيضات التخارج من عمليات الدمج والاستحواذ، وبعض أعمال الأسهم في أوروبا والأمريكتين.

عمل نيلسون في شركة KPMG لأكثر من 25 عاماً في مناصب قيادية، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة العالمي للخدمات المصرفية ورئيس مجلس الإدارة العالمي للخدمات المالية. كان نيلسون عضواً سابقاً في مجلسي إدارة شركتي BP plc وNatWest Group، وفقاً لموقع «أتش اس بي سي» الإلكتروني. وسيبقى نيلسون رئيساً للجنة التدقيق التابعة لمجموعة «أتش اس بي سي» حتى نشر نتائج أعمال البنك لعام 2025 في فبراير 2026، وفقاً لبيان البنك، مضيفاً أنه سيتم استبداله في هذا المنصب بعد ذلك.