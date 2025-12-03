استقرار الدولار قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي

استقر الدولار اليوم الأربعاء بينما انصب التركيز على عملات أخرى في وقت بدأ فيه المستثمرون الرهانات على أن تخفيضات الفائدة الأمريكية ستضغط على الدولار في العام المقبل.

ولامس الدولار الأسترالي في التعاملات الصباحية أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 0.6576 دولار قبل أن يتراجع قليلا بعد أن جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي أقل قليلا من المتوقع.

وتخطى اليورو خلال الليل متوسطه المتحرك لمدة 50 يوما بعد أن جاء التضخم في منطقة اليورو أعلى بقليل من التوقعات، وجرى تداوله عند 1.1629 دولار في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.

لكن هذه التحركات تقلصت بسبب الارتفاع الحاد لعملة بتكوين، الذي شجّع المستثمرين بشكل أوسع على الإقبال على قدر أكبر من المخاطرة.

وقفزت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية بنحو ستة بالمئة لتتجاوز مستوى 91 ألف دولار خلال الليل.

واستقر الين الياباني عند 155.70 مقابل الدولار، مع زيادة الرهانات على رفع سعر الفائدة هذا الشهر، على عكس الولايات المتحدة حيث تتوقع الأسواق بنسبة 85 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وبقي الجنيه الإسترليني مستقرا عند 1.3222 دولار، وكذلك الفرنك السويسري عند 0.8022 للدولار، فيما تحوم العملة النيوزيلندية حول 0.5730 دولار.

وبالنظر إلى الفترة المقبلة، فإن توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 90 نقطة أساس قبل نهاية 2026 إلى جانب احتمال ترشيح كبير مستشاري البيت الأبيض الاقتصاديين كيفن هاسيت لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي تدفع بعض المستثمرين لتبني موقف أكثر تشاؤما تجاه الدولار.

وقال محللون لدى بنك (أو.سي.بي.سي) في سنغافورة إنهم يتوقعون ضعف الدولار في عام 2026 مع تضييق تخفيضات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة فجوة معدلات الفائدة مع بقية العالم.

وقال برنت دونلي رئيس شركة سبيكترا ماركتس "الفكرة بسيطة للغاية؛ السوق مكشوفة على الدولار مع اقتراب تعيين رئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي في ظل أوضاع مالية متدهورة وأسعار فائدة مرتفعة توشك على الانخفاض واتجاه موسمي إلى ضعف الدولار وفروق في أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها".