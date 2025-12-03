الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين بيانات أمريكية مهمة





استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد انخفاضها واحدا بالمئة في الجلسة السابقة إذ واصل تحسن أداء الأسهم وصعود عوائد سندات الخزانة الضغط على المعدن النفيس، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة ستصدر هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات على انخفاضات محتملة في أسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4207.43 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0028 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4239.50 دولارا للأوقية.

وتظهر أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق تتوقع بنسبة 89 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا الشهر.

وأشارت بيانات أمريكية في الآونة الأخيرة إلى تباطؤ طفيف في الاقتصاد، ما عزز رهانات الأسواق على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في 10 ديسمبر كانون الأول.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدا، إلى الارتفاع عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

كما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع بيانات مهمة، من بينها تقرير عن الوظائف لشهر نوفمبر تشرين الثاني سيصدر اليوم الأربعاء ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر أيلول المقرر نشره يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن عمن سيختاره لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبل في أوائل 2026.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 58.32 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1631.10 دولارا، بينما هبط البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1458.83 دولارا.