تراجع أسعار النفط بفعل ضعف الطلب مع ترقب جهود السلام في أوكرانيا

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم الأربعاء بينما يترقب المستثمرون ما إذا كانت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستُفضي إلى زيادة في المعروض، وسط مخاوف أوسع نطاقا بشأن فائض في الإمدادات مع ارتفاع المخزونات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا أو 0.21 بالمئة إلى 62.32 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0221 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفضت 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.20 بالمئة إلى 58.52 دولار للبرميل، بعد انخفاضه 1.2 بالمئة أمس الثلاثاء.

وقالت الحكومة الروسية اليوم الأربعاء إن روسيا والولايات المتحدة لم تتوصلا إلى حل وسط بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع استمر خمس ساعات في الكرملين بين الرئيس فلاديمير بوتين ومبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتترقب أسواق النفط نتائج المحادثات لمعرفة ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى رفع العقوبات المفروضة على الشركات الروسية، بما يشمل شركتي النفط الروسيتين روسنفت ولوك أويل.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى آي.جي، في مذكرة إنه رغم المخاوف من انتهاء المحادثات دون نتائج حاسمة، فإن "القلق من تخمة المعروض وضعف الطلب ما زال يضغط على أسعار النفط الخام، التي يجب أن تبقى فوق مستوى الدعم في منتصف نطاق الخمسين دولارا لتفادي تراجعات أكبر".

وقالت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.

وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 2.48 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 نوفمبر .

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين صعدت 3.14 ملايين برميل في حين زادت مخزونات نواتج التقطير 2.88 مليون برميل.