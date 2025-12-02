أمازون ستستخدم تكنولوجيا إنفيديا في رقائق الذكاء الاصطناعي



قالت أمازون ويب سيرفسيز (إيه.دبليو.إس)، وحدة الحوسبة السحابية التابعة لأمازون، اليوم الثلاثاء، إنها ستعتمد على تكنولوجيا رئيسية من شركة إنفيديا في الأجيال التالية من رقائق الحوسبة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك في ظل تكثيف عملاق التسوق عبر الإنترنت الجهود لاستقطاب كبار العملاء في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأضافت (إيه.دبليو.إس) أنها ستعتمد تقنية «إن.في لنك فيوجن» في شريحة مستقبلية، يطلق عليها اسم ترينيوم 4، لكنها لم تحدد تاريخ إصدارها. وتتيح تقنية إن.في لنك إجراء اتصال سريع بين أنواع مختلفة من الشرائح، وتعد من أهم ابتكارات إنفيديا.

وتسعى إنفيديا جاهدة لحث شركات الشرائح الأخرى على اعتماد تقنية إن.في لنك، مع انضمام شركتي إنتل وكوالكوم والآن (إيه.دبليو.إس) إليها.

ومن شأن هذه التقنية أن تساعد (إيه.دبليو.إس) على بناء خوادم ذكاء اصطناعي أكبر حجماً ولها القدرة على التعرف إلى بعضها البعض، والاتصال فيما بينها على نحو أسرع، وهو عامل حاسم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة، التي تتطلب ربط آلاف الأجهزة معاً.

وفي إطار شراكة مع إنفيديا، سيتمكن العملاء من الوصول إلى ما تُطلق عليه (إيه.دبليو.إس) اسم «مصانع الذكاء الاصطناعي»، وهي بنية تحتية حصرية للذكاء الاصطناعي داخل مراكز بياناتها الخاصة لتحقيق سرعة واستعداد أكبر.