مرونة مفاجئة للاقتصاد العالمي أمام رسوم ترامب الجمركية

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي يظهر صموداً أقوى من المتوقع أمام الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستفيداً من الزخم الكبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي والدعم المقدم من السياسات المالية والنقدية. رفعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل، كما أدخلت زيادات طفيفة على تقديراتها للاقتصادات الرئيسية الأخرى في أحدث توقعاتها.

مع ذلك لا تزال المنظمة تتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026 من 3.2% في العام الحالي، نظراً لعدم اتضاح الآثار الكاملة للرسوم المفروضة على التجارة بعد.

أكد ماتياس كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن «الاقتصاد العالمي حافظ على مرونته هذا العام، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدة، في ظل ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد انعدام اليقين». وأضاف: «مع ذلك تباطأ نمو التجارة العالمية في الربع الثاني من هذا العام، ونتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة تدريجياً إلى زيادة الأسعار، ما سيضغط على استهلاك الأسر واستثمارات الشركات».

كان من الصعب على المنظمات الدولية والاقتصاديين التنبؤ بحجم الاضطرابات الناتجة عن محاولات ترامب لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية، ففي يونيو حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيتباطأ إلى 1.6% هذا العام قبل أن ترفع تقديراتها إلى 1.8% في سبتمبر، ثم إلى 2% الآن.