النفط ينخفض وسط مخاوف تأثر المعروض بالمخاطر الجيوسياسية

انخفضت أسعار النفط، أمس، مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة على مواقع روسية للطاقة، فضلاً عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً أو 0.3 % إلى 62.98 دولاراً للبرميل خلال التداولات. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتاً أو 0.2 % ليستقر عند 59.20 دولاراً للبرميل. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% الاثنين. واقترب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من أعلى مستوى له في أسبوعين.

وقال أولي هانسن المسؤول عن استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك إن علاوة المخاطر الجيوسياسية عاودت الاتفاع على ما يبدو بسبب الأوضاع المحيطة بالبحر الأسود وفنزويلا.

وأضاف: «علاوة على ذلك، لا تزال وفرة المعروض المتوقعة، وإن كانت بعيدة المنال، تشكل محور تركيز رئيسياً يحول دون أي زيادة ملموسة في هذه المرحلة».

استئناف شحنات النفط

وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، الاثنين، إنه استأنف شحنات النفط من إحدى نقاط الرسو في محطة تابعة له على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة في 29 نوفمبر.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يجب اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها «مغلقاً بالكامل»، مما أثار حالة من عدم اليقين في سوق النفط بالنظر إلى أن فنزويلا منتج رئيسي له.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى شركة بي.في إم.أويل أسوشيتس «ينصب التركيز أيضاً على محادثات السلام الأوكرانية التي قد تؤدي إلى زيادة تصدير النفط الخام الروسي ومنتجاته مجدداً، رغم أن هذه العملية من المرجح أن تطول».

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن أولويات كييف هي الحفاظ على سيادة البلاد والحصول على ضمانات أمنية قوية، وإن النزاعات في المنطقة لا تزال الأكثر تعقيداً.

زيادة الإنتاج

وأكد تحالف «أوبك+» يوم الأحد أنه سيزيد إنتاج النفط قليلاً لشهر ديسمبر، وسيعلق مؤقتا الزيادات في الربع الأول من العام المقبل بسبب تصاعد المخاوف من وفرة المعروض.