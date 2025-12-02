أكبر 10 شركات أسلحة تحقيقاً للإيرادات في 2024





كشفت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) عن قائمة أكبر 10 شركات أسلحة في العالم تحقيقاً للإيرادات لعام 2024، حيث جاءت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية في الصدارة بعائدات بلغت 64.65 مليار دولار، تلتها شركة آر تي إكس بـ 43.6 مليار دولار.

وجاءت شركة نورثروب غرومان ثالثاً بـ 37.85 مليار دولار، وفي المركز الرابع حلّت البريطانية بي إي إي سيستيمز بإيرادات وصلت إلى 33.79 مليار دولار، بينما جاءت جنرال داينامكس الأمريكية في المرتبة الخامسة بـ 33.63 مليار دولار.

وشملت القائمة أيضاً بوينغ (30.55 مليار دولار)، وروستيك الروسية (27.12 مليار دولار)، وإيه في آي سي الصينية (20.32 مليار دولار)، وسي إي تي سي الصينية (18.92 مليار دولار)، وإل 3 هاريس تيكنولوجيز الأمريكية (16.21 مليار دولار).

ويأتي هذا الترتيب في ظل طفرة كبيرة شهدتها صناعة الأسلحة العالمية عام 2024، حيث ارتفعت إيرادات أكبر 100 شركة بنسبة 5.9% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 679 مليار دولار، مدفوعة بحرب أوكرانيا وحرب غزة وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وسجلت الشركات الخمس الكبرى عالميًا نموًا في عائداتها للمرة الأولى منذ عام 2018، مستفيدةً من الزيادة غير المسبوقة في الطلب، رغم استمرار التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وفي الولايات المتحدة وحدها، ارتفعت إيرادات شركات السلاح المدرجة ضمن القائمة إلى 334 مليار دولار (+3.8%)، رغم التأخيرات الكبيرة وتجاوزات الميزانية في برامج عدة، أبرزها مقاتلات F-35 وغواصات كولومبيا والصاروخ الباليستي سنتينل.

أما أوروبا فشهدت زيادة قوية بلغت 13%، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا، مع تسجيل شركات مثل تشيكوسلوفاك غروب نمواً قياسياً بلغ 193%. غير أن اعتماد القارة على المعادن الأساسية، ومنها التيتانيوم، يثير تحديات في ظل القيود الصينية المتزايدة.

وفي المقابل، زادت الشركات الروسية عائداتها بنسبة 23% رغم العقوبات ونقص العمالة، بينما كانت آسيا وأوقيانوسيا المنطقة الوحيدة التي شهدت تراجعاً نتيجة هبوط عائدات الشركات الصينية بنسبة 10% بسبب شبهات الفساد وتأجيل العقود، مقابل نمو ملحوظ في اليابان وكوريا الجنوبية بدعم الطلب المحلي والأوروبي.