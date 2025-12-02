النفط يستقر وسط مخاوف تأثر المعروض بالمخاطر الجيوسياسية



استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع تقييم المتعاملين في السوق للمخاطر الناجمة عن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مواقع روسية للطاقة فضلا عن تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.2 % إلى 63.05 دولار للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 % ليستقر عند 59.25 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين. واقترب الخام الأمريكي من أعلى مستوى له في أسبوعين.

وقال جانيف شاه المحلل لدى ريستاد "بددت أحدث التطورات في المشهد العالمي المتخم بالإمدادات التي تضغط على الأسعار تأثير الضربات على البنية التحتية الروسية والتي زادت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

وأضاف "ارتفعت علاوات المخاطر الجيوسياسية في الجلسات القليلة الماضية أيضا حين تم استهداف سفن ترفع العلم الروسي".

وقال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين أمس الاثنين إنه استأنف شحنات النفط من إحدى نقاط الرسو في محطة تابعة له على البحر الأسود بعد هجوم أوكراني كبير في 29 نوفمبر.

وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يجب اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقا بالكامل"، مما أثار حالة من عدم اليقين في سوق النفط بالنظر إلى أن فنزويلا منتج رئيسي له.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى شركة بي.في إم.أويل أسوشيتس "ينصب التركيز أيضا على محادثات السلام الأوكرانية التي قد تؤدي إلى زيادة تصدير النفط الخام الروسي ومنتجاته مجددا، رغم أن هذه العملية من المرجح أن تطول".

وعلى صعيد المفاوضات، يلتقي مبعوث ترامب الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم لإجراء محادثات حول طريقة محتملة لإنهاء الحرب.

وسيلتقي المبعوث الرئاسي الروسي كيريل دميترييف مع ويتكوف في موسكو اليوم أيضا، حسبما أفادت مصادر قريبة من المحادثات الأمريكية الروسية لرويترز.