«لقاحات الموت» تعصف بسهم «موديرنا».. والخسائر تتجاوز 42%

تكبدت أسهم شركة «موديرنا» خسائر تجاوزت 42% منذ بداية العام، بعدما زادت الخسائر يوم الاثنين بأكثر من 7% في وول ستريت، عقب إصدار المسؤول بالهيئة الأمريكية للغذاء والدواء، فيناي براساد مذكرة داخلية، ربطت لقاحات «موديرنا» لـ«كوفيد 19» بوفاة 10 أطفال، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز.

وكشفت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية مؤخراً، عن معلومات جديدة بشأن «وفيات الأطفال» جراء لقاحات كورونا. وبحسب مفوض الإدارة، مارتي ماكاري، فإن «البيانات تظهر وفاة 10 أطفال، بسبب جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا». جمعت هذه البيانات خلال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. سنكشف النقاب الآن عن المعلومات التي روجعت لتلك الحالات، وفق ما نقلته «فوكس نيوز».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد كشفت في وقت سابق أن مذكرة داخلية لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية خلصت إلى أن 10 أطفال على الأقل ماتوا على الأرجح، بسبب لقاحات فيروس كورونا، مع الإشارة إلى التهاب عضلة القلب أو التهاب القلب كونها أسباب محتملة.

وقال فيناي براساد، كبير المختصين الطبيين والعلميين في إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لموظفي الإدارة، إن لقاحات فيروس كورونا أسهمت على الأرجح في وفاة 10 أطفال على الأقل بسبب التهاب عضلة القلب.

وكتب براساد في مذكرة، اطلعت عليها «رويترز» هذه الوفيات ترتبط بالتطعيم (وهو أمر مرجح/محتمل/سبب ممكن أشار إليه الموظفون). هذا كشف عميق. للمرة الأولى ستعترف إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية بأن لقاحات جائحة «كوفيد 19» قتلت أطفالاً أمريكيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي غير فيه وزير الصحة الأمريكي روبرت كنيدي الابن سياسة الحكومة بشأن لقاحات «كوفيد 19» بشكل جذري، إذ جعل الحصول عليها مقصوراً على الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وكنيدي معروف منذ فترة طويلة بمناهضته للقاحات قبل توليه منصب وزير الصحة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويربط أيضاً اللقاحات بالتوحد، ويسعى إلى إعادة صياغة سياسات التطعيم في البلاد.

وخلال الولاية الأولى لترامب عندما انتشرت الجائحة، وفي عهد خلفه جو بايدن أوصى مسؤولو الصحة الأمريكيون بشدة باللقاحات باعتبارها منقذة للحياة.

ولم تكشف المذكرة عن الظروف الصحية للأطفال، أو الشركات المصنعة للقاحات المعنية. واستندت النتائج إلى تحليل أولي شمل 96 حالة وفاة بين عامي 2021 و2024، وقال براساد: إنها «خلصت إلى أن ما لا يقل عن 10 حالات مرتبطة» بلقاحات فيروس كورونا.

وأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) في وقت سابق بأن نتائج المراجعة الجديدة لإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لم تنشر في مجلة طبية، مضيفة أن لجنة اللقاحات التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ستجتمع خلال أيام.

وبراساد طبيب أورام وكان من أشد المنتقدين لإلزامية الحصول على لقاحات كوفيد ووضع كمامات في الولايات المتحدة، واستعاد منصب كبير المسؤولين الطبيين والعلميين في إدارة الأغذية والعقاقير في سبتمبر.

ويقدم براساد المشورة لمفوض إدارة الأغذية وللمسؤولين الكبار بشأن القضايا الطبية والعلمية الناشئة، التي تؤثر على العلوم التنظيمية والصحة العامة.

وتشير بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، منها إلى أن 1071 شخصاً تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و18 عاماً توفوا بسبب فيروس كورونا في الفترة من الرابع من يناير 2020 إلى 24 يونيو 2023، على الرغم من أن خبراء اللقاحات أشادوا بشكل عام بلقاحات فيروس كورونا باعتبارها فعالة.