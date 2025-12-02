تدهور قطاع التصنيع في روسيا خلال نوفمبر

أظهرت نتائج استطلاع أجرته مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أمس، تدهور نشاط التصنيع في روسيا للشهر الرابع على التوالي، خلال شهر نوفمبر الماضي، في ظل انخفاض أسرع للطلبات الجديدة.

وارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 48.3 في نوفمبر، مقابل 48 في أغسطس ومع ذلك، تشير أي قراءة أقل من 50 إلى حدوث انكماش.

وأظهر الاستطلاع أن تباطؤ نشاط التصنيع نتج عن انخفاض حاد في الإنتاج، واستمرار تراجع الطلبات الجديدة.

وانخفض الإنتاج بأسرع وتيرة له منذ أبريل الماضي، بسبب تراجع الطلبات الجديدة والتأخيرات في سلاسل التوريد.

كما زادت الطلبات الجديدة بأضعف وتيرة لها ضمن سلسلة التراجع الحالية الممتدة 6 أشهر، كما كان هناك انكماش متجدد في مبيعات التصدير الجديدة.