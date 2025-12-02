انخفاض صادرات إندونيسيا لأول مرة في 19 شهراً

تراجعت صادرات إندونيسيا خلال أكتوبر الماضي لأول مرة منذ مارس من العام الماضي، نتيجة انخفاض صادرات الفحم والنحاس، وخبث المعادن بحسب بودجي إيسمارتيني أحد نواب رئيس مكتب الإحصاء الإندونيسي.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أن صادرات الفحم تراجعت نتيجة انخفاض الطلب من الصين والهند، في حين انخفضت صادرات النحاس خلال أكتوبر بسبب انتهاء أجل ترخيص التصدير لشركة فري بورت خلال سبتمبر.

ومع تراجع الصادرات جاء الفائض التجاري لإندونيسيا خلال أكتوبر أقل من توقعات المحللين، مسجلاً 2.4 مليار دولار، في حين كان متوسط توقعات المحللين 6.717 مليارات دولار.

وتراجعت الصادرات الإندونيسية خلال أكتوبر 2.31% سنوياً إلى 24.24 مليار دولار، في حين تراجعت صادرات قطاع التعدين بنسبة 30.92% سنوياً وصادرات القطاع الزراعي بنسبة 5.05%، في حين زادت الصادرات من المنتجات الصناعية 6.06%.

وبلغت صادرات الفحم 35.24 مليون طن في حين بلغت صادرات زيت النخيل 1.91 مليون طن.

في الوقت نفسه زاد إجمالي صادرات إندونيسيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 6.96% إلى 234.04 مليار دولار.

وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى تراجع واردات إندونيسيا خلال أكتوبر 1.15% إلى 21.84 مليار دولار، في حين ارتفعت الواردات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2.19% إلى 198.16 مليار دولار.