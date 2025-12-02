تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في هولندا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الهولندي المركزي، أمس، تراجع نمو مبيعات التجزئة للشهر الثالث على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له في 5 أشهر.

وارتفعت مبيعات التجزئة المعدلة بناء على أيام التسوق بنسبة 3.1% على أساس سنوي، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بارتفاع بنسبة 8. 3% في سبتمبر الماضي.

وتشهد المبيعات ارتفاعاً منذ يوليو 2024، فيما يعد ذلك النمو هو الأبطأ منذ مايو الماضي، عندما ارتفعت المبيعات 2.8%.

وارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية وحدها بنسبة 3.1%، مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت مبيعات قطاع الأغذية بنسبة 1.6%.

وأظهرت البيانات ارتفاع مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 5%، مقارنة بالعام الماضي.