«إيرباص»: إصلاح الخلل البرمجي بأغلب طائرات «A320»

قالت شركة «إيرباص» إن الغالبية العظمى من نحو 6 آلاف طائرة من طراز «A320» تأثرت بخلل برمجي قد خضعت للتعديل اللازم خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما ساعد شركة صناعة الطائرات الأوروبية على تفادي اضطراب أوسع في ما أصبح أكبر عملية سحب طبقتها الشركة حتى الآن.

وأضافت «إيرباص» في بيان أن أقل من 100 طائرة لا تزال بحاجة إلى إصلاح برمجي قبل أن تتمكن من العودة إلى الخدمة. وكانت الشركة قد كشفت في وقت متأخر من يوم الجمعة عن أن حادثة وقعت قبل نحو شهر أظهرت الحاجة إلى تحديث عاجل للنظام في أكثر طائراتها استخداماً لضمان الاستخدام الآمن لمدخلات الطيران.

الإعلان المفاجئ يوم الجمعة، الذي تلاه إصدار الجهات التنظيمية توجيهات عاجلة تطالب باتخاذ إجراء قبل الرحلة المجدولة التالية للطائرة، فاجأ شركات الطيران والمسافرين على حد سواء. لكن الإصلاح الفعلي، وهو تعديل لإصدار سابق من البرنامج الذي يساعد في الحفاظ على عمل أنظمة التحكم في الطائرات، تبين أنه خطوة سريعة نسبياً بالنسبة لمعظم الشركات، مع وجود عدد قليل فقط تطلب معالجة أكثر تعقيداً.

وقالت «إيرباص»: «تعتذر الشركة عن أي تحديات وتأخيرات تسببت بها هذه الواقعة للمسافرين وشركات الطيران». وتراجعت أسهم «إيرباص» بما يصل إلى 1.9% إلى 200.5 يورو في تعاملات باريس المبكرة، بينما سجل السهم مكاسب تُقدّر بنحو 31% منذ بداية العام.