انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين انكماشا طفيفا لنشاط قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي مع استقرار مستويات الإنتاج في ظل ركود الطلبيات الجديدة.

وبحسب مسح مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال تراجع مؤشر ريتنج دوج لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال نوفمبر إلى 9ر49 نقطة مقابل 6ر50 نقطة خلال أكتوبر.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

يذكر أن المؤشر انخفض إلى أقل من 50 نقطة أول مرة منذ يوليو الماضي.

كما أظهر التقرير استقرار مستويات إنتاج قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي، بسبب ضعف الطلبيات الجديدة، في حين سجلت الصادرات أسرع معدل نمو لها منذ 8 شهور.

ونظرا لتباطؤ نمو الأعمال الجديدة، انخفضت مستويات التوظيف بشكل طفيف نتيجة الاستقالات وتسريح الموظفين. وساهم انخفاض القوى العاملة في تراكم الأعمال المتأخرة للشهر الرابع على التوالي.

وانخفض نشاط المشتريات في قطاع التصنيع لأول مرة منذ يونيو الماضي. كما تقلصت مهلة التسليم نتيجة لانخفاض المشتريات وتحسن التواصل مع الموردين. وانخفضت مخزونات المشتريات لأول مرة منذ سبعة أشهر

على صعيد الأسعار، واصلت أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعها، وإن كان بأبطأ وتيرة لها منذ خمسة أشهر. ومع تقديم الشركات خصومات، انخفض متوسط ​​أسعار بيع المنتجات في نوفمبر.

تحسنت معنويات الشركات خلال الشهر الماضي، حيث يتوقع المصنعون أن السياسات الحكومية الداعمة، وخطط توسيع الأعمال، وإطلاق منتجات جديدة، ستدعم النمو في العام المقبل.

من ناحيته قال ياو يو، مؤسس رتينج دوج قائلا: "بالنظر إلى المستقبل، وبالنظر إلى الحاجة إلى التسارع لتحقيق هدف النمو السنوي البالغ 5%، قد تعزز الجهود المبذولة على جانبي العرض والطلب بنهاية العام .. من المتوقع أن يظهر مؤشر مديري المشتريات اتجاها توسعيا ضعيفا في ديسمبر".