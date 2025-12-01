ارتفاع أسعار النفط بفعل خطة أوبك+ للإنتاج

ارتفعت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 1.5 بالمئة اليوم الاثنين بعد أن أعاد تحالف أوبك+ أمس التأكيد على خطة لوقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من العام المقبل، واحتمال اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ضد فنزويلا، المنتجة للنفط، الذي أدى إلى إثارة القلق في السوق.

قلصت العقود الآجلة لخام برنت المكاسب التي حققتها في وقت سابق من الجلسة لتستقر عند 62.99 دولارا للبرميل أو ما يعادل 98.0 بالمئة بحلول الساعة 0052 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.12 دولارا مرتفعا 57 سنتا أو 0.99 بالمئة.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها في البداية على تعليق الإنتاج في أوائل نوفمبر، مما أبطأ الجهود المبذولة لاستعادة حصة السوق وسط مخاوف من وفرة المعروض.

وبعد اجتماع عُقد أمس الأحد، قالت أوبك إنها "أكدت مجددا على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو التراجع عن تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية".

وقال فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي إن نتيجة اجتماع الأحد كانت متوقعة على نطاق واسع بالنظر إلى القرار السابق.

وكتب في مذكرة للعملاء "من المرجح أن يكون لمخاوف السوق من تزايد وفرة المعروض في أسواق النفط العالمية دور في قرار أوبك+".

كما أثار تحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإغلاق المجال الجوي الفنزويلي حالة جديدة من عدم اليقين في سوق النفط، بالنظر إلى أن هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية تُعدّ منتجا رئيسيا للنفط.

وفي مذكرة للعملاء، كتب محللو آي إن جي أن "زيادة الدعم للسوق تزيد من مخاطر إمدادات النفط الخام الفنزويلي بعد أن أعلن الرئيس ترامب أنه يدرس إغلاق المجال الجوي فوق البلاد".

وفي أوروبا، أدت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا إلى تبديد التوقعات السلبية التي سادت خلال الأسبوعين الماضيين، عندما بدا اتفاق السلام أقرب، مما زاد من احتمال تدفق كميات كبيرة من النفط الروسي الخاضع حاليا للعقوبات إلى السوق.