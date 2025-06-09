"النفط" يستقر قبل محادثات تجارية بين أمريكا والصين

في تواصل للتأثيرات الإيجابية للمحادثات التجارية المزمعة بين الولايات المتحدة والصين، استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، وتستضيف لندن في وقت لاحق اليوم محادثات بين القوتين الاقتصاديتين، أملاً في أن يعزز التوصل إلى اتفاق التوقعات الاقتصادية العالمية، وبالتالي زيادة الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتاً إلى 66.58 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 13:12 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 64.64 دولاراً.

صعد خام برنت أربعة بالمئة وزاد خام غرب تكساس الوسيط 6.2 بالمئة الأسبوع الماضي ليسجلا أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، إذ عززت احتمالية إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين إقبال بعض المستثمرين على المخاطرة.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هاتفياً، يوم الخميس، قبل أن يجتمع مسؤولون أمريكيون وصينيون في لندن اليوم في محاولة لتهدئة التوتر التجاري بين البلدين.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق أن يدعم التوقعات الاقتصادية العالمية، وبالتالي الطلب على سلع من بينها النفط.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي إن محادثات اليوم الاثنين، قد تخفف من تأثير مجموعة بيانات صينية على الأسعار.

أظهرت بيانات أن نمو صادرات الصين تباطأ إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في مايو بضغط من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية فيما وصل انكماش أسعار المنتجين إلى أسوأ مستوياته في عامين، ما يزيد الضغوط الداخلية والخارجية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأضاف سيكامور في إشارة إلى أسعار خام غرب تكساس الوسيط "توقيت غير مناسب للنفط الخام، الذي كان يختبر الحد الأعلى لنطاق سعره ويحاول اختراق المستوى الفني فوق 65 دولاراً".

وأظهرت البيانات أيضاً أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت في مايو لأدنى متوسط يومي في أربعة أشهر، وسط أعمال صيانة مجدولة واسعة النطاق في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.

وطغى أثر احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة على المخاوف إزاء تأثير زيادة مجموعة أوبك+ الإنتاج على الأسعار الشهر المقبل.